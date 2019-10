Un día después del segundo debate presidencial, y a 6 días de las elecciones generales, el presidente Mauricio Macri encabezó la marcha del "Sí, se puede" en la plaza central de San Salvador de Jujuy.

"Esta es una revolución de los pacíficos, de los que queremos vivir en paz, que no queremos violencia pero tampoco que nos pasen por arriba una y otra vez", dijo Macri alrededor de las 20.40 de este lunes.

Ni bien comenzó su discurso, Macri señaló: "No nos vamos a quedar callados mirando cómo nos roban el futuro. Quieren que estemos callados los que pensamos distintos. Ya son muchas veces que tuvimos que aguantar el dedito, el atril, la prepotencia, la soberbia, la canchereada. Esa forma de ejercer el poder". Fue, claro, una referencia Alberto Fernández.

El líder de Cambiemos siguió: "Tenemos que reconocer que somos muchos los que hemos estado en silencio durante muchos años mirando la política y diciendo 'yo en eso no me meto, me da miedo'. Nos equivocamos porque dejamos espacios libres y permitimos que una minoría tome control del país y se apropie del Estado y de lo público y fueron por todo".

Macri concluyó la idea: "Por eso hoy estamos acá porque entendimos que juntos teníamos que decir basta, se acabó, hasta acá llegaron, éste es nuestro país".





El presidente encara una semana de cierre de campaña en busca de revertir los más de 15 puntos que le sacó Alberto Fernández, del Frente de Todos, en las elecciones primarias del 11 de agosto.

Frente a una gran convocatoria que flameaba banderas argentinas y cantaba el "sí, se puede", el presidente repitió como en otras marchas: "Entendemos que este es un octubre histórico, inolvidable".

Su discurso, asimismo, fue un espejo de la gira que viene desarrollando tras las PASO, incluida las referencias a la fiscalización y el juego de coros con el público. No hubo referencias directas al debate en la Facultad de Derecho.

Agregó, sí, una referencia internacional, al hablar de Bolivia, donde se han disputado elecciones presidenciales en medio de controversias por los resultados.

"Quiero que se escuche hasta Bolivia que sí se puede. Porque también en Bolivia se tienen que respetar las libertades", dijo el mandatario argentino.

Más temprano, Macri fue recibido por el gobernador jujeño, Gerardo Morales -radical e integrante de Juntos por el Cambio-, con quien, antes del acto, compartió una caravana desde el Parque San Martín y concluyó en la plaza central (frente a la Casa de Gobierno), donde finalmente se desarrolló el acto, según informaron los medios locales.

"Necesitamos un presidente como vos, que tengan la madera que hay que tener en las buenas y las malas para sobreponerse de ese resultado del 11 de agosto y caminar el país como lo hiciste y devolverle épica al pueblo argentino. Sos el presidente más federal, el que más veces vino a Jujuy", le dijo Gerardo Morales.