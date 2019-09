El presidente Mauricio Macri volvió a compartir un acto de campaña con María Eugenia Vidal luego del deshielo de relaciones acordado recientemente. El escenario elegido fue Florencio Varela, donde los dirigentes inauguraron una parada de Metrobus, una de las obras icónicas de Cambiemos.

Como gesto de acercamiento, el jefe de Estado inició su discurso cantando “¡Ahora, ahora, Vidal gobernadora!” y lo cerró con una arenga futbolera similar a la utilizada por Marcelo Gallardo el año pasado antes de las semifinales de la Copa Libertadores: “Les pido que crean, porque yo creo en ustedes; no se resignen”.

Antes, la mandataria había dicho que durante su primer mandato dedicaron los esfuerzos en “lo urgente” y ahora llega la etapa de “lo importante”. Macri insistió con la línea discursiva de sus últimas presentaciones públicas: “No da lo mismo cambiar la realidad que no cambiarla, no da lo mismo hacer las cosas de bases que no hacerlas; tengo toda la energía para que continuemos juntos”.

El evento fue acordado la semana pasada en la reunión cerrada que mantuvieron Vidal y su jefe de Gabinete, Federico Salvai, con Marcos Peña, el jefe de ministros de Macri que fue blanco de furia por parte de la cúpula bonaerense, en particular, por no autorizar el desdoblamiento del calendario provincial y despegar la suerte electoral de la mandataria de la del Presidente. Hasta la semana pasada, las campañas nacional y provincial se ideaban por caminos separados.

La gobernadora y su jefe de campaña llegaron a mediados de la semana al despacho de Peña con muchos reproches en un clima de tensión creciente. Pero definieron archivar los pases de factura al menos para después de las elecciones. Hicieron un repaso de los principales puntos de la estrategia de campaña nacional y la interacción con la bonaerense. Y agendaron el acto que se realizó este miércoles, tras el arribo de Macri de Nueva York.

En todas las recorridas, la gobernadora visita comercios y se muestra rodeada de vecinos. Una remake de los timbreos que el año pasado tuvieron que darse de baja por la crisis económica y la fatiga de esa actividad de campaña que Macri inauguró un 24 de septiembre del 2005, hace 14 años, en el barrio porteño de Liniers, en la calle Martiniano Leguizamón. Lo acompañaban en ese momento Rodríguez Larreta y Cristian Ritondo, entre otros.