El presidente Mauricio Macri señaló ayer que ‘este Gobierno no esconde los problemas de seguridad, que es un tema grave como el narcotráfico, y nos corresponde darle mayor transparencia a las fuerzas de seguridad‘. Además, reclamó que ‘la Justicia empiece a tener una actitud más proactiva y eficiente en la resolución de los casos‘.



El jefe del Estado aseguró que ‘el camino es proteger al ciudadano que cumple con la ley y no buscarle la vuelta para interpretar la ley a favor del que delinque‘.



Para remarcar la importancia que le asigna a esa problemática, consideró en sendas entrevistas con las radios Cadena 3, de Córdoba, y Mitre, de Buenos Aires, que en su gestión ‘hay más por hacer en materia de inseguridad y narcotráfico que en economía‘.



De todos modos, el Presidente indicó que en materia económica y fiscal ‘tenemos que bajar los impuestos que son distorsivos, generar más empleo con inversión, mejorar la infraestructura con trenes, puertos, energía, el funcionamiento de la Justicia laboral‘.



Confirmó, además, que los cambios realizados en el área económica preservarán las políticas de ‘gradualismo‘ para cumplir en ‘etapas‘ las correcciones que requiere la Argentina, y, respecto al saliente ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay, el Presidente reconoció que ‘ha sido un gran aporte al Gobierno por su capacidad y su nivel de representatividad que ha tenido en la vuelta de la Argentina al mundo‘.



El presidente Mauricio Macri no descartó ayer nuevas modificaciones en el gabinete, tras la salida del ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, aunque remarcó que solo se harán ‘si es necesario‘ y en caso de que alguien ‘no está funcionando‘.



‘Cada vez que creamos que el equipo puede mejorar, haré los cambios‘, sostuvo el mandatario y resaltó que su ‘compromiso‘ es ‘con los argentinos‘.



‘Recuperamos una herramienta central que es el diálogo y que nunca debimos haber perdido‘, destacó el mandatario al ser consultado por el mayor éxito de su gestión.



‘El manejo que hicimos de las tarifas por ahí no fue el mejor, por nuestra ansiedad por ir más rápido de lo que se puede‘, analizó Macri sobre el proceder del Gobierno en el ajuste del cuadro tarifario, aunque señaló que ‘es imposible que una mala noticia se transforme en una buena noticia‘.



‘Esto va a llevar años‘, vaticinó Macri respecto del reordenamiento tarifario y energético. Fuentes: Télam y DyN