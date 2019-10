Mauricio Macri sigue en campaña por todo el país con la marcha del "Sí se puede". Este jueves le toca Entre Ríos, donde admitió que el resultado de las PASO "fue un mensaje" para su gestión, aunque se mostró confiado en poder "revertirlo" y le envió un mensaje a los indecisos al asegurar que va "a resolver el tema económico" si es reelecto: "Después de décadas de equivocadas políticas, muy agravadas en el Gobierno anterior, no es tiempo suficiente tres años y medio", indicó el Presidente, que instó a "un acuerdo serio" entre políticos, empresarios y gremialistas para tener "una economía sustentable y previsible".

Al ser consultado por la reciente elección a gobernador en Mendoza, donde se consagró el oficialista Rodolfo Suarez, delfín del actual gobernador Alfredo Cornejo; el jefe de Estado reconoció la importancia de la gestión del líder del radicalismo, pero se mostró entusiasmado en que tenga una réplica a nivel nacional, teniendo en cuenta que en ese distrito también se vio superado por Alberto Fernández en las PASO.

"Esperamos revertirlo en todo el país. Sentimos que esto (por las primarias) fue un mensaje, que la elección va a ser el 27 de octubre. Todos los argentinos saben que tuvimos éxito con el narcotráfico, en la lucha contra el crimen, en la mejora de la educación, en la relación con el mundo, en modernizar el país; que empezamos a construir la infraestructura que necesitamos como hace 65 años no se hacía y que, si seguimos trabajando juntos, vamos a resolver el tema económico", dijo en diálogo con FM Top 103.3 de la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

"Después de décadas de equivocadas políticas, muy agravadas en el Gobierno anterior, no es tiempo suficiente tres años y medio. Creemos que si seguimos trabajando juntos en base a lo que ya hicimos; y ratificamos estos valores, de decirnos la verdad, de no ocultar, no robar, de informar, de no atropellar ni obligar a pensar a todos de la misma manera, vamos a resolver el tema económico. Todo lo que hemos hecho nos abre oportunidades enormes hacia el futuro, pero tenemos que seguir trabajando juntos y no asustarnos a mitad de camino", insistió el mandatario.

En busca del voto de los indecisos, Macri esbozó una autocrítica y se mostró comprensivo con la difícil situación económica.

"Quiero decirles que los entiendo, que es obvio que el mayor esfuerzo cayó sobre la clase media, pero que estamos tomando medidas para llevarles al alivio y que se viene una etapa distinta y que el esfuerzo que han hecho no ha sido en vano", sostuvo.

De todos modos, el Presidente desligó de responsabilidad sobre los problemas que heredó de otras gestiones: "Vinimos a resolver problemas que nosotros no creamos y que muchos de ellos no se resuelven en tres años y medio. Pensemos que el problema de la inflación es algo que daña y que arrastramos en los últimos 80 años", expuso.

En ese sentido, con tono de campaña, Macri aseguró que tras las reformas impulsadas por su gestión, la Argentina está "mucho mejor parada para crecer en los próximos cuatro años que vienen", pero advirtió que también requerirá del apoyo de sectores opositores.

"Si no hacemos un acuerdo donde participe la mayor parte de la política, el gremialismo y el empresariado, esto no lo vamos a resolver. Hace falta un acuerdo serio en el que nos comprometamos todos a tomar las decisiones que haya que tomar para tener una economía sustentable y previsible, que no lleve de angustia a fin de mes a tantos argentinos". Y ahí, le envió un mensaje a los sectores más radicalizados: "Si no dejamos de tomar como un botín político y de guerra al Presupuesto Nacional, esto no se va a resolver", consideró.