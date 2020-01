Luego de dejar la presidencia el 10 de diciembre, el expresidente Mauricio Macri volvió de las vacaciones y realizó su primera aparición pública junto a un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura.

El encuentro fue definido como una charla “casual” e "íntima” por algunos asistentes. “Estoy convencido que esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001″, comentó Mauricio Macri durante el diálogo con ciudadanos rionegrinos.

“La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba", contó el ex jefe de Estado sobre el último tramo de la campaña presidencial, donde protagonizó actos masivos en todo el país.

“Era impresionante lo que sentíamos y vibrábamos, y eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos como en el 2001”, resumió, en uno de lo videos de la charla que circularon por las redes sociales.

En otro tramo de la actividad, el ex mandatario reveló que planteaba recaudos hacia el interior de su equipo gubernamental sobre el nivel de endeudamiento durante su gestión: “Yo siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”. Y lamentó que le pidieran sus funcionarios que se quedara "tranquilo”.

Sentado en círculo y con un pullover gris, Macri agregó sobre la responsabilidad de esa tarea: “Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas".

“No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”, comentó sobre la crisis que se originó en mayo de 2018, cuando los inversores dejaron de prestar dólares al país y se desencadenó la devaluación, lo que conllevó que su gobierno le pidiera al Fondo Monetario Internacional (FMI) unos 46.300 millones de dólares.

La última vez que el ex presidente hizo algún tipo de comentario público fue durante la Nochebuena y fin de año, cuando publicó un mensaje en las redes sociales. En la víspera, había visitado junto a su familia y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley el comedor comunitario Los Piletones, que dirige Margarita Barrientos en el barrio porteño de Villa Soldati.

Hasta entonces, Mauricio Macri solo había publicado fotos de él junto a su esposa, Juliana Awada, para exhibir un momento en las vacaciones que gozan desde hace un mes en el country Cumelén de La Angostura.

Algunos de los dirigentes del PRO que participaron de la charla con Macri fueron Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti; Sergio Capozzi, coordinador de la Fundación Pensar Río Negro y apoderado del PRO; Juan Martín, legislador provincial por Cambiemos; Sergio Wisky, exdiputado, entre otros.

El legislador Juan Martín, único representante macrista en la Legislatura rionegrina, sostuvo: “Hablamos del futuro de nuestro espacio, que tenemos que consolidar en la provincia luego de resultados que no fueron buenos. Hay mucho por hacer”.

La vuelta

Durante el primer mes de gestión de Alberto Fernández, el ex presidente se mantuvo distanciado de la participación política y evitó pronunciarse sobre las medidas que tomó su sucesor en la Casa Rosada.

En ese marco, ante la ausencia de Mauricio Macri, otros dirigentes de Juntos por el Cambio intentaron posicionarse como portavoces de la alianza opositora, entre ellas la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una colaboradora fiel del ex mandatario y respaldada para que ocupe la presidencia del PRO.

Mientras tanto, la interna en Juntos por el Cambio sobre cuál será la estrategia que adoptará la oposición y cómo se tomarán las decisiones ante el gobierno del Frente de Todos sigue abierta. Mauricio Macri, al igual que otros referentes de su coalición, ya advirtieron que buscarán representar al 40% de los votantes que apoyaron la continuidad presidencial en las urnas.

Por lo pronto, el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto es otro de los dirigentes que volverá al ruedo a fin de mes, el próximo 31 de enero, con una “charla abierta de política” en la localidad bonaerense de Pilar. Según se anunció, allí se “solidarizará” junto a los empleados municipales despedidos por el nuevo intendente oficialista, Federico Achával.