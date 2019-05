Marina Simian, bióloga e investigadora del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), fue noticia durante la última semana luego de ganar $500.000 en un programa de televisión y posteriormente asegurar que destinaría ese dinero a un proyecto que encabeza para encontrar la cura del cáncer.

Tras la polémica y la propia respuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, fue Mauricio Macri quien recibió a la científica en la quinta de Olivos durante el mediodía.

Allí mantuvieron una charla cordial que duró cerca de 25 minutos en donde dialogaron acerca de la investigación que encabeza Simian y de su participación en ¿Quién quiere ser millonario?, ciclo televisivo en el cual ganó el premio.

La obtención del medio millón de pesos hizo que su momento se viralizara rápidamente en las redes sociales. Algunas versiones afirmaron que los investigadores científicos habían recibido recortes en los presupuestos de los descubrimientos que estaban llevando a cabo.

Infobae se comunicó con Jorge Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. "Es mentira que estamos recortando. Tenemos el compromiso de respetar lo acordado dentro de una problemática que incluye la devaluación que sufrió el país y los insumos y componentes importados que están en dólares o euros", explicó.

"No nos depositan los subsidios que tenemos ganados y tenemos que trabajar. Me anoté porque soy osada y me pareció una oportunidad. Pueden venir cuando quieran a ver el trabajo que hacemos", había expresado la mujer, madre de dos hijos, quien generó una ola de repercusiones en redes y medios de comunicación.

"Cada proyecto posee un avance en particular. Se van haciendo desembolsos y sí puede pasar que durante algunos meses algunos no los reciban. Esas diferencias las vamos acomodando en base a la ejecución presupuestaria y de los proyectos", destacó Aguado.

En relación a lo que manifestó Simian en la televisión, Aguado respondió: "Contamos con 9.000 proyectos, más de 5.300 son de ciencia y tecnología. Tenemos fondos para desarrollos de empresas, de software, proyectos sensoriales en donde trabajan empresas u organismos en conjunto. No hay una priorización ad hoc, sino que es por el plan y el avance de la asignación presupuestaria".

Respecto del trabajo de Simian, desde el gobierno nacional indicaron que su pedido o convocatoria se dio en 2016. La adjudicación del presupuesto ocurrió en 2017, y su proyecto fue cerrado en un acuerdo por $1.000.000.En enero de 2018 comenzó la investigación con una duración de tres años y la bióloga sólo recibió cerca de $300.000. "El resto va a ser entregado", aseguraron.

Simian utilizará el dinero para adquirir insumos para sus experimentos en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y para pagar el sueldo del equipo que trabaja junto a ella en la investigación.