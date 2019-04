Ese "pico" que proyectó el jefe de Estado podría estar por encima del 4%, según la opinión de especialistas y de los propios funcionarios nacionales que en los últimos días participaron de diversas reuniones con inversores en Washington.

En un acto que compartió en una empresa privada con el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario admitió: "Hay cosas de las que nos cuestan más salir, como de los 80 años con una inflación promedio de 62,6% sin contar las híper".

"No es tan fácil como preveíamos, hay comportamientos culturales que cuestan erradicar, pero hemos empezado a vivir lo que corresponde: no vivir de prestado, no gastar más de lo que se tiene", agregó.