“El combate contra el narcotráfico tiene que ser una prioridad para toda la dirigencia”, dijo Mauricio Macri en Rosario, en una visita signada por un fuerte mensaje contra la ola de violencia narco que sufre la ciudad y reuniones con vecinos y comerciantes que fueron víctimas de sus ataques. “Si perdemos la sensación de libertad no hay futuro -agregó-. “No podemos estar en manos de esta gente, que quiere tomar el control de toda la sociedad. Tenemos que actuar y estamos a tiempo”.

En declaraciones al periodismo local, luego de presentar su último libro, “Para qué”, en el shopping Alto Rosario, el ex presidente advirtió: “Para trabajar en contra del narcotráfico hay que estar insertado en el mundo y no podemos seguir apoyando dictaduras y diciendo que son democracias como Venezuela o Nicaragua”. Y cargó las tintas contra “el populismo destructivo, nocivo, que nos ha puesto en este lugar donde hoy tenemos menor salario, mayor inflación, más inseguridad, menos energía, hemos vuelto a tener que importar energía y se nos corta la luz”

Macri se reunió por la mañana con comerciantes rosarinos que fueron víctimas de los narcos, adonde estuvo acompañado por referentes del PRO como Federico Angelini y Cristian Ritondo, y luego, junto con la senadora nacional de la UCR Carolina Losada, visitaron al intendente Pablo Javkin.

“Estoy en Rosario, acompañando al intendente y a todos los que quieran enfrentar al narcotráfico y devolver la paz a la ciudad. Cuentan conmigo”, publicó en su cuenta de Facebook con una foto de su encuentro con Javkin. Trascendió que Macri invitó especialmente a Ritondo para que lo acompañe a su visita a Rosario por haber sido un funcionario que dio una lucha frontal contra el narcotráfico.

Esta tarde, Macri concurrirá a la sede de la Fundación Libertad, donde mantendrá una reunión con referentes locales de la política, y más tarde visitará a la planta de biotecnología vegetal de Rosario de Bioceres, empresa argentina de biotecnología que se destaca en el mundo.

En su contacto con los periodistas, el ex mandatario se negó a opinar sobre la decisión de Elisa Carrió de romper el Frente de Frentes, integrado por la oposición santafesina, por los presuntos vínculos de algunos de sus dirigentes con el narcotráfico. “Yo diría que (Carrió) es una militante en la política, una dirigente en la larga trayectoria -destacó-, así que ella está perfectamente capacitada para explicar cada cosa que dice. No necesita que yo ande explicando lo que ella plantea”.

Al ser consultado sobre la gestión del gobernador Omar Perotti, del PJ, Macri la calificó de “muy pobre” y consideró que “el responsable del Ministerio de Seguridad (por Marcelo Saín) hizo una labor muy muy mala, cayendo en todo tipo de prejuicios ideológicos y quitándole el apoyo a las fuerzas de seguridad, no trabajando en serio para empoderarlas y mejorarlas, profesionalizarlas”.

“El camino del éxito que nosotros tuvimos -añadió Macri- fue basado en realmente apoyar nuestras fuerzas de seguridad, equiparlas, capacitarlas, estar encima y trabajar en red con las demás fuerzas de seguridad del país, con los equipos de combate del narcotráfico del mundo, especialmente la DEA. O sea, todo lo que hay que hacer es justamente lo contrario a lo que se hizo en Santa Fe en los primeros años del gobierno de Perotti. Creo que ahora está empezando a quedarlo revertir, pero el daño está hecho. Esperemos que algo mejore antes de que llegue a gobernar Juntos por el Cambio”.

Macri fue incluso más allá en sus críticas al apuntarle a la administración de Alberto Fernández: “El actual gobierno ha sido cómplice en el crecimiento del crimen de vuelta. Cuando vos arrancás como las primeras medidas de gobierno, soltando más de 5.000 presos peligrosos, marcás un camino. Cuando vos decidís devolverle el control de las cárceles a los delincuentes, estás marcándoles que va a haber permisibilidad y ese es el principio del fin. Vamos a hacer todo lo necesario para que no sólo en Rosario, sino en todo el país, para que los argentinos vuelvan a ver al narcotraficante en retirada, que vea que el Estado vuelve a controlar”.

El fundador del PRO también aludió a las vacantes en el Poder Judicial provincial. Resaltó que “hay más de 30% de cargos vacantes en el sistema judicial santafesino, que tiene que lidiar con el narcotráfico” y que “todos los que ya habíamos designado gente estaba a la aprobación del Senado, (pero) el Presidente retiró esos pliegos”. Y advirtió: “Eso hay que completarlo, hay que ampliarlo, hay que darle más recursos. Todo pasa por fijar prioridades. El combate en narcotráfico tiene que ser una prioridad para todos los argentinos, para toda la dirigencia argentina”.

Según el ex mandatario, “para trabajar en contra del narcotráfico hay que estar insertado en el mundo; no podemos seguir apoyando dictaduras y diciendo que son democracias como Venezuela o Nicaragua, todo es un combo”. En ese sentido, puntualizó: “Si le perdemos la sensación de libertad que uno necesita para vivir, no hay futuro: no podemos estar en manos de esta gente que ya no sólo quiere contaminar, matar a nuestra juventud con la droga. Avanza sobre querer tomar control de toda la sociedad. Esto ya lo hemos visto, esto ya ha sucedido en un lado mucho peor en otros países latinoamericanos. Así que tenemos que actuar ahora. Todavía estamos a tiempo y lo vamos a hacer”.

Además, el ex presidente se refirió a los cortes de luz al destacar que ““vamos a volver a una Argentina donde nos hablamos con la verdad, donde mostramos las estadísticas de inseguridad, los resultados de las pruebas Aprender, lo que pasa con la inversión, como por ejemplo en energía: si se hace para que no haya cortes y no tengamos otro drama y otra sensación de abandono espantosa como la que sienten los argentinos que se quedan sin luz por días perdiendo su trabajo, poniendo en peligro la salud de sus abuelos que quedan atrapados en edificios”. Y recordó: “Hay cosas que hemos escuchado estos últimos días de nuevo porque nos decían que congelar las tarifas no tenía consecuencias”.

Al mencionar su gestión de gobierno, Macri dijo: “Hemos aprendido muchísimo entre el 15 y el 19, que podíamos hacer cosas distintas, con una cultura del poder sana. No había vínculos entre la política y el narcotráfico, no era fundamental. Aprendimos aún mucho más del 19 para acá, se cayeron definitivamente todas estas mentiras, que no importa si vos llenás de billetes cada vez con menos valor de estos de 1.000 pesos, que en la Argentina no va a haber problemas con la inflación: no, hoy nos está pasando por arriba la inflación, entonces todas estas mentiras que se cayeron nos abren una enorme oportunidad de trabajar en conjunto con seriedad en equipo, diciéndonos la verdad”.

“No estoy acá para decir que no hubo errores -reconoció-, pero habíamos avanzado en el rumbo correcto y ahora no vamos a llegar por arte de magia de vuelta al 11 de agosto, ese día de las primarias donde se rompió todo. Va a llevar un esfuerzo volver a ese 11 de agosto donde el barco giró de vuelta y fue hacia el mundo del populismo destructivo, nocivo, que nos ha puesto en este lugar donde hoy tenemos menor salario, mayor inflación, más inseguridad, menos energía, hemos vuelto a tener que importar energía, se nos corta la luz y así podíamos seguir detallando montones de cosas”.

Finalmente, Macri consideró que “estamos empoderados los argentinos y vamos a llevar este cambio Adelante”, por lo que pidió “a todos los que crean que lo que están viviendo es una pesadilla, que la vamos a revertir, se va a revertir a partir del 10 de diciembre trabajando juntos”.

Fuente: Infobae