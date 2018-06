Como es tradición, el presidente Mauricio Macri brindó con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, en el comedor presidencial.

Un día antes de partir a Quebec, Canadá, para participar del G7 el mandatario dirigió algunas palabras para los periodistas. Lo acompañaron el jefe de Gabinete Marcos Peña, el secretario General de Presidencia Fernando de Andreis, el vocero presidencial Ivan Pavlovsky, el secretario de Comunicación Jorge Grecco y su segundo, Gustavo Gómez Repetto y la titular del Enacom Silvana Giudici A la espera de la confirmación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente se refirió al acuerdo con el organismo de crédito. "Va a ser un gran acuerdo para los argentinos, para ayudar a la gente. Va a generar más oportunidades de desarrollo, ayudará a fortalecer el desarrollo y la creación de empleo", sostuvo. Algunos de sus colaboradores confirmaron que el acuerdo está al caer y que se firmaría en las próximas horas. Una hora y media después habrá una conferencia de prensa del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

El mandatario confirmó que partirá el viernes por la tarde a la Cumbre del G7 y permanecerá hasta el domingo. "Seguramente veré a (Christine) Lagarde, pero no hay una reunión prevista", dijo. El mandatario mantendrá bilaterales en Canadá con el primer ministro local Justin Trudeau y con la canciller alemana Angela Merkel. También está previsto que se entreviste con el jefe de Estado de Vietnam.

El mandatario también se refirió a la suspensión del partido entre la selección argentina e Israel, en Jerusalén. "Fue una cosa incómoda. El primer ministro (Benjamin Netanyahu) me llamó dos veces para pedirme que intercediera, pero preferí decirle cuanto antes la verdad, para que no se hiciera falsas ilusiones. Hay que ponerse en el lugar de las amenazas que recibió (Lionel) Messi y su familia", destacó. Sobre su visita a la concentración del plantel en Ezeiza, destacó que vio de buen ánimo a los jugadores. "Los vi a todos con mucha armonía. Es importante que haya una buena convivencia que no haya diferencias entre el plantel los directivos, que sea una cosa armónica", dijo.

Relajado, sin corbata, el Presidente saludó a los periodistas. "Feliz día a todos. Ustedes tienen la enorme responsabilidad a diario de poner en palabras los hechos, las cosas que suceden acá y en el mundo. Como siempre les he dicho: no existe democracia sin libertad de expresión. Fortalecemos la democracia cada vez que aceptamos la opinión de los demás, si no nos enojamos y podemos debatir, podemos dialogar. De eso se trata", dijo con una copa de champagne en la mano.