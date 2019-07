El presidente Mauricio Macri se refirió a la crítica de Cristina Kirchner en torno a las segundas marcas de distintos productos y destacó el esfuerzo de "muchos pequeños productores que tal vez tienen marcas como Cuchuflito, como decía la ex presidenta" pero por la que están "muy orgullosos de su trabajo" porque "hacen las cosas bien, con mucho profesionalismo y mucho amor".

Los dichos del primer mandatario se dieron durante una recorrida por la obra de reacondicionamiento de los canales Vila-Cululú y Cañada Sunchales, en Santa Fe. "Los vecinos van a dejar de preocuparse cuando se larga a llover, y me refiero a los productores que todos los días salen a trabajar, llegando con sus productos a las góndolas de los argentinos. Y muchos pequeños productores vinculados a Pymes de marcas tal vez no conocidas, como 'cuchuflito', como decía la ex presidenta, pero ellos están muy orgullosos de su trabajo porque tal vez no son una gran empresa, son una pyme, pero hacen las cosas bien, con calidad, amor y profesionalismo", agregó el Presidente.

El mandatario además resaltó que los productos argentinos "están llegando al mundo entero, yo lo ví en Japón, donde en el supermercado había dulce de leche de una marca que no conocía, miel de una marca que nunca había visto, langostinos, muchos productos".

Por otro lado, sostuvo que "nunca estuvimos tan cerca de cruzar el río que nos llevará del pasado al futuro" y dijo que "tenemos que seguir avanzando, ahora que empezamos a tener esas bases sobre las cuales crecer, para poder ir a la segunda etapa y proyectar 20 años de desarrollo".

Más temprano este miércoles, Cristina Kirchner había cuestionado a Macri y a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal en medio de la polémica de las marcas "Pindonga" y "Cuchuflito": "Es tan obsceno el blindaje mediático que tienen Macri y Vidal que, como en otras tristes épocas, para entender lo que pasa en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires hay que recurrir a la prensa internacional".

"Leé este párrafo de la nota… No tiene desperdicio. Como siempre fue, las segundas y terceras marcas también son producidas por las grandes empresas", destacó la Senadora en referencia a una sección del texto que menciona el acuerdo del Gobierno para congelar durante seis meses el precio de 64 productosconsiderados básicos; entre ellos la leche La Martona, a $ 35,80. En la nota se resalta que el producto es elaborado por el grupo Mastellone Hermanos que también comercializa la marca líder La Serenísima. "Y en otro fragmento del artículo… Algo que los argentinos sinceramente no nos merecíamos: tener que tomar leche que no es leche", concluyó la precandidata a Vicepresidente en referencia a los alimentos a base de lácteos que aportan menos nutrientes que la leche.