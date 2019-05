El Partido Justicialista bonaerense se reunió esta tarde tras confirmar que la fórmula K para competir por la gobernación estará liderada por el exministro de Economía Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza Verónica Magario.

Después del encuentro, la precandidata a vicegobernadora habló con los medios sobre la posibilidad de que el Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa, se una al espacio. "Están definiendo qué van a hacer, nosotros seguimos con los brazos abiertos", aseguró.

Con respecto a los cuestionamientos de otros intendentes bonaerenses, que esperaban que uno de los mandatarios locales estuviera al frente de la boleta, Magario respaldó a su compañero de fórmula. "Axel es un hombre que ha recorrido en este último tiempo todos los distritos y está escuchando, conociendo. Es muy capaz", argumentó.

La reunión del PJ bonaerense se dio en un contexto particular. Los dirigentes peronistas están discutiendo si el exministro de Economía tiene o no el aval jurídico para presentarse, ya que no nació ni vive hace cinco años en la Provincia, como estipula la reglamentación. En la cumbre de esta tarde, especialmente, uno de los grandes ausentes fue el propio Kicillof.

Otro de los puntos a resolver es la posible unión con el Frente Renovador. El precandidato presidencial, Alberto Fernández, había remarcado más temprano que "siempre" tuvieron "las puertas abiertas" para el espacio de Massa. "Pero depende de él. Esa voluntad está en Sergio. No es una decisión que esté en nosotros", había señalado.