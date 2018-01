El intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo.

Referentes políticos de Mar del Plata rechazaron hoy las expresiones del intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Fernando Arroyo, quien afirmó ayer que van a "mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios para que vengan a invertir a Mar del Plata". En el marco del recibimiento de los primeros turistas en la ciudad balnearia, el intendente Arroyo fue consultado por las expectativas económicas para este año y acerca del parque industrial local.



"Obviamente lo vamos a agrandar (el Parque Industrial) si Dios quiere este año todo lo que podamos; tenemos proyectadas cloacas; tenemos una extensión de agua corriente, tenemos que conseguir unos pesitos más para hacer un poco de asfalto y después mandar a alguna chica bonita a convencer a empresarios para que vengan a invertir a Mar del Plata", dijo el funcionario ante la sorpresa de los asistentes.



"Este hombre genera más repercusiones por sus frases que por la gestión que está realizando", cuestionó la presidenta del bloque de concejales del vecinalista Acción Marplatense, Claudia Rodriguez, quien consideró que “ya no sorprenden las declaraciones de Arroyo" porque "como ésta hay muchas otras".



Fernanda Raverta, diputada nacional kirchnerista por la provincia de Buenos Aires, calificó las palabras de Arroyo como de "un machismo absoluto, misoginia y falta de gestión" y también aseguró que "no sorprenden las declaraciones del intendente".



"Para el intendente que el 'Ni Una Menos' parece una moda; hay que mandar a alguna chica bonita a convencer empresarios que vengan a invertir; es repudiable", opinó la concejal del Frente Para la Victoria Marina Santoro.



En tanto, la concejal kirchnerista Verónica Lagos publicó en las redes sociales las declaraciones del jefe comunal y expresó que esas son las "políticas de género" de esta gestión.



Además, el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, aseguró que la controvertida frase del intendente representa “un pensamiento retrógrado de una persona troglodita”, y lo instó a “pedir disculpas y llamarse a la reflexión”.



“Duele escucharlo en boca de cualquier hombre, pero preocupa y mucho que sea en la de un intendente, que es quien, con su gestión, decide las políticas públicas y el destino de la ciudad. Ofende la triste frase que termina de constituir su forma de pensar y eso es lo que no podemos pasar por alto. Vemos cómo él piensa a las mujeres, claramente como si fueran cosas. Debe pedir disculpas y llamarse a la reflexión”, finalizó Bonifatti.