A pocos meses de las elecciones legislativas, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, confirmó quién será el primer candidato a diputado de Cambiemos: Facundo Manes. Si bien la versión circulaba desde hacía un tiempo, se trata de la primera confirmación de una voz oficial.

Bullrich confirmó la postulación de Manes durante la cena anual de recaudación de fondos de la ONG Asociación Conciencia en el hotel Hilton de Puerto Madero.



El ministro de Educación fue uno de los 750 invitados que anoche participaron del evento que reunió a funcionarios, políticos, empresarios y periodistas. Al ser consultado por la agencia Télam, Bullrich confirmó que en la boleta bonaerense de Cambiemos estará Gladys González, titular del Acumar.

La figura estelar de la noche fue la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien llegó acompañada de su hija mayor. Luego de una rápida sesión de fotos, no quiso hablar con la prensa.



Varios ministros del Gabinete se hicieron presentes: Rogelio Frigerio (Interior), Ricardo Buryaile (Agroindustria), Carolina Stanley (Desarrollo Social), Francisco Cabrera (Producción) y Guillermo Dietrich (Transporte) estuvieron en la cena.

Por la oposición, hizo punta el senador Juan Manuel Abal Medina, quien dijo a Télam que "hay mucho griterío" hoy en el justicialismo, sobre todo en territorio bonaerense, pero que "hay que seguir para adelante y competir en internas".



Asistieron también los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti; de Mendoza, Alfredo Cornejo ; y de San Juan, Sergio Uñac, además del presidente de la Cámara de Senadores, Federico Pinedo, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.

El encuentro reunió también a empresarios, como el titular de Fiat Auto, Cristiano Rattazzi; el agropecuario Luis Miguel Etchevere y el cafetero Martín Cabrales; y a figuras del arte y el espectáculo, como el cineasta Juan José Campanella y la actriz y conductora Mirtha Legrand.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó acerca de las denuncias de la diputada Elisa Carrió contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Rodríguez Larreta confesó que no cree "que haya un complot" en la Justicia y en funcionarios para evitar que De Vido vaya preso. "La respeto y la quiero mucho a Lilita [Elisa Carrió], pero hay que dejar que actúe la Justicia", dijo Rodríguez Larreta, quien, luego posar para los fotógrafos y saludar a muchos invitados, se retiró y no participó de la comida.

Conciencia es una organización no partidaria y sin fines de lucro que "educa para capacitar y brindar herramientas con el objetivo de formar ciudadanos con capacidad de decidir y voluntad de participar". Fundada en 1982, es una ONG que trabaja en todo el país a través de sus 29 sedes buscando responder a las necesidades locales de cada comunidad.