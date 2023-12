Los movimientos populares y organizaciones sociales de Unidad Piquetera (UP) llegaron esta tarde a la Plaza de Mayo en una jornada de marcha "contra el ajuste económico" del gobierno de Javier Milei y se espera la lectura de un documento, luego de una serie de empujones y corridas con la Gendarmería y las policías porteña y Federal en algunos tramos del trayecto, en los cuales hubo al menos dos detenidos.



Las columnas del Polo Obrero, MST, Coordinadora Sindical Clasista, PTS, y otras organizaciones como el Bloque Piquetero Nacional, líneas internas de Unión Ferroviaria, Sutna (Neumático), Sipreba, ATE Capital y Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de PBA (Cicop) ingresaron pacíficamente a la Plaza de Mayo por Diagonal Sur tocando bombos y cantando "unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode".



Gendarmería Nacional y la Policía Federal realizaban un cordón sobre Hipólito Yrigoyen, al costado de la Plaza de Mayo, con presencia también de efectivos policiales en moto armados con escopetas a la vista.



Previamente se registraron incidentes en Diagonal Norte, cuando los manifestantes avanzaban hacia la Plaza de Mayo, mientras en la avenida Belgrano, a la altura de Piedras, la Policía de la Ciudad arrojó gas pimienta a manifestantes. Tras algunas escaramuzas y corridas, la situación se calmó y la gente siguió marchando, aunque hubo al menos dos detenidos, según fuentes policiales.



Todo el operativo de seguridad fue supervisado durante alrededor de una hora por el presidente Javier Milei desde el Departamento Central de Policía, donde también estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Capital Humano, Sandra Petovello.



Las dos columnas principales de la marcha se desplegaron desde Diagonal Sur y avenida Belgrano y desde Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo, según lo dispuesto hoy por el Ministerio de Seguridad de la Ciudad e informado por los organizadores de la movilización.



"Lo que se está jugando es el derecho a defender nuestros derechos, eso es el derecho a la protesta. Lo que ya se anunció y lo que va a anunciar el Presidente esta noche son medidas altamente impopulares que atacan directamente el bolsillo de la clase trabajadora", dijo la diputada de izquierda Myriam Bregman a Télam durante la movilización.



Pese a que los cordones de efectivos policiales intentaron que los manifestantes se dirigieran por las veredas, tras los incidentes la gente finalmente ganó la calle.



En Diagonal Sur (Julio A. Roca) y Chacabuco la Gendarmería y la Federal intentaron cortar la columna que siguió avanzando hacia Plaza de Mayo.



Previamente la Policía de la Ciudad y la Federal hicieron un cordón entre manifestantes y la prensa, donde se produjeron los empujones y los forcejeos.



El secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz, acudió al corte en Belgrano y Piedras, donde se lo vio efectuando llamados e impartiendo órdenes y dijo a esta agencia: "Está desordenado, ahora vamos a ordenar todo, en breve". También dialogó con algunos referentes de las organizaciones.



"Vamos a ir a la Plaza de Mayo aunque el Gobierno no quiera" dijo el dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni a Télam, mientras trataba de organizar la marcha.



La columna que se dirigía por Diagonal Norte se encontraba encabezada por dirigentes de Izquierda como Bregman, Celeste Fierro, Cristian Castillo, Alejandro Vilca, Patricio del Corro, Vilma Ripoll, Carlos Maradona, Nahuel Orellana, Vanina Biasi, Gabriel Solano, Néstor Pitrola y Juan Carlos Giordano.



"El Gobierno de (Javier) Milei intenta censurar el derecho a la libertad de expresión con un protocolo que no permite manifestarnos. La voluntad del pueblo es mucho más importante que el temor que intentan generar con la represión", dijo el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, al llegar a Plaza de Mayo.



El dirigente social Nacho Levy, presente como veedor de los derechos humanos durante la movilización, expresó: "Una movilización recontra pacífica, avanzan con los escudos al pedo. Está Diego Kravetz ahí parado, esto podría ser en paz".



Los primeros manifestantes que comenzaron a congregarse pasadas las 14.30 en las inmediaciones de los dos puntos de encuentro pactados recibieron las primeras advertencias de parte de los efectivos policiales de subir a las veredas y despejar las calles.



Asimismo, desde temprano se desarrollaban operativos de seguridad en los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires y cabeceras de las distintas líneas de tren.



"Vamos a garantizar que hoy marchemos a Plaza de Mayo y vamos a movilizar por las calles que es por donde se moviliza la gente en todas las protestas del mundo ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas, si no?", reafirmó Belliboni, al llegar a la estación Constitución junto a otros referentes y legisladores.



El diputado nacional de izquierda Nicolás del Caño dijo: "Vamos a manifestarnos porque no estamos en estado de sitio, este protocolo es inconstitucional, contrario al derecho a la protesta, un derecho elemental y fundante porque permite conquistar otros tantos derechos para trabajadores, la juventud y las mujeres además de visibilizar cuando un derecho no se está cumpliendo".



El diputado porteño de izquierda Gabriel Solano pidió que "la policía deje que se haga esta movilización que va a ser pacífica, esto no es una guerra", al tiempo que remarcó la fuerte presencia policial vista en los distintos accesos de la ciudad de Buenos Aires y estaciones de trenes y denunció que "efectivos de la policía filmaban dentro de colectivos a los pasajeros".



"Hemos hecho un gesto importante de ir a las diagonales para estar cerca de la Plaza de Mayo y garantizar que el acto se realice para leer un documento acordado con más de 100 organizaciones", destacó.



Los organizadores de la movilización informaron que "con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el Gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich" decidieron suspender "la salida de Congreso y que la movilización salga de dos puntos a las 16: la cabecera central, de Diagonal Sur y avenida Belgrano, y la otra cabecera, de Florida y Diagonal Norte".



En un principio las columnas iban a partir desde el Congreso y el Obelisco, pero hubo cambios de último momento para garantizar que se permita llevar adelante la marcha, llegar a la Plaza de Mayo y evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad.



La puesta en vigencia del protocolo antipiquete establecido a través de la Resolución 943/2023 publicada el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial fue ratificada hoy por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, a través de la red social X (antes Twitter) celebró una decisión judicial que en las últimas horas rechazó un hábeas corpus colectivo que había sido presentado por el Servicio de Paz y Justicia, cuyo referente es el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras organizaciones.