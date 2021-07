A poco más de una semana de cumplir 500 días de la entrada del covid-19 al país -el primer caso se detectó el 3 de marzo de 2020 en un viajero proveniente de Italia- Argentina superó ayer la dramática e impensada cifra de 100 mil muertos por coronavirus y se convirtió en el onceavo país con más fallecidos del mundo. Este total deja un promedio diario de más de 200 muertos en el país. Es decir, cada 7,12 minutos, desde el 3 de marzo de 2020, una persona murió en el país a raíz del virus SARS-CoV-2.

La falta de testeos, que reiteradamente reclamaban algunos especialistas durante la primera ola, y la demora en arrancar con el plan de vacunación aparecen como las principales causas de una acumulación de muertos impensada, incluso para el Gobierno nacional.

Sin embargo, para los expertos que asesoran al Presidente "si no se hubiera apurado la vacunación en mayo hoy habría 30 mil muertos más".

Hasta ahora sólo 10 naciones en el mundo superaron el trágico umbral de 100 mil muertos con un registro de decesos encabezado por Estados Unidos, Brasil y la India que representan más del 25% del total mundial. También están en esta lista México, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Francia, Perú y Colombia.

Argentina llegó ayer a 100.250 muertos luego de que el Ministerio de Salud informara la muerte de otros 614 argentinos junto a otros 19.697 contagios en las últimas 24 horas lo que eleva la cifra de infectados desde que comenzó la pandemia a 4.702.657.

Sólo 9 países tuvieron esa dramática marca de contagios en un año y tres meses. Además, Argentina fue, además, la nación con menor cantidad de habitantes en alcanzar semejante nivel de casos. Hoy, el país se ubica en el octavo puesto mundial en cantidad absoluta de contagios y en el 16º en contagios por millón de habitantes.

Nuestro país llegó a ubicarse tercero en Sudamérica en muertes por millón de habitantes detrás de Perú y Brasil; en el puesto 13º a nivel mundial y en el 11º en cantidad absoluta de muertes. Pero si se considera sólo los países de más de 20 millones de habitantes, Argentina se ubicó entre los primeros cinco. Tiene cuatro veces más muertos de los que debería por su población.

Al analizar este contexto, el sociólogo e investigador del Conicet Daniel Feierstein resaltó aciertos y errores. "A nivel de la gestión, los aciertos fueron fundamentalmente la cuarentena temprana en marzo 2020, la apuesta por la vacuna Sputnik a fines de 2020 y toda la gestión de las vacunas y la

implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)".

Feierstein identificó como error "no enviar a los viajeros sistemáticamente a hoteles; esto quebró la cuarentena inicial y luego fue el motivo central de la segunda ola y ahora del ingreso de la variante Delta".

También marcó como aprendizaje que "la falta de previsibilidad en la implementación de restricciones generó un desgaste de la herramienta que la vuelve casi inútil para el presente" y criticó el no haber priorizado "el sistema de rastreo y aislamiento de casos en los momentos en los que eran viables".

Finalmente, a nivel de la sociedad, el especialista identificó "un profundo desplazamiento desde una actitud inicial de solidaridad y fuertes procesos de cooperación hacia el aumento del negacionismo, una percepción de inevitabilidad y la naturalización de la muerte".

Una frase que pesa

La suma de más de 100 mil muertos era impensada hasta para el propio Presidente. En abril de 2020, Alberto se quedó corto al dimensionar los efectos del covid-19 cuando aseguró: "prefiero tener 10% más de pobres que 100 mil muertos por coronavirus".

Delta: alerta en Salta por contacto estrecho



Un pasajero que llegó a Salta por vía área fue aislado de manera inmediata en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes por ser considerado contacto estrecho de un caso de variante Delta. La información fue confirmada por el ministro de Salud, Juan José Esteban. El viajero habría llegado del extranjero y su aislamiento fue realizado en el acto. Ahora sólo resta avanzar en quiénes son los pasajeros que viajaron en el vuelo.

Por su parte la directora nacional de Migraciones Florencia Carignano advirtió que hasta ahora "15 personas ingresaron al país con la variante Delta" de coronavirus y aseguró que "lo ideal" es el aislamiento en los hoteles, medida que sólo adoptaron tres provincias. "Si no acontece nada extraordinario en cuatro semanas, se va a mantener el cupo que está previsto para el ingreso al país y luego se tomarán las decisiones", remarcó la funcionaria de la cartera de Eduardo "Wado" De Pedro. "Logramos que 3 provincias adopten el aislamiento en hoteles, que es lo ideal. Si todas lo adoptaran, no habría cupo. El control primario de la cuarentena está a cargo de las jurisdicciones", indicó. Asimismo, comentó que desde Migraciones se hicieron 101 denuncias "en los últimos 10 días por no estar en el domicilio durante el aislamiento".