Más de 500 personas de todo el país se comunicaron en las últimas horas con la municipalidad de Bahía Blanca para cooperar con los niños africanos abandonados por sus padres adoptivos, tanto para ofrecer ayudar como para adoptarlos, informaron hoy autoridades municipales.



"Se han comunicado más de 500 personas de todo el país preocupadas para ver si podían cooperar de cualquier tipo de forma, incluyendo hasta ofreciéndose para adopción", aseguró Letizia Tamborindeguy, integrante del Equipo Interdisciplinario de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Bahía Blanca, donde fueron abandonados los mellizos de seis años.



Los niños, quienes son mellizos, tienen 6 años y fueron adoptados en un hogar de Guinea Bissau; fueron dejados por su padre adoptivo el pasado 17 de noviembre.



El hombre, quien ahora está radicado en San Martín de los Andes, en Neuquén, alegó que no podía "sostener la adopción".



Según puntualizó Tamborindeguy en declaraciones a radio La Brújula de Bahía Blanca, "a nosotros sinceramente trabajar con esto nos generó un sabor muy amargo, somos papás y uno no concibe cómo uno hace para llegar a tomar esta decisión, quizás podrían haber tenido más ayuda, alguien que les brinde herramientas como para poder acompañar la crianza; es una decisión que uno no se imagina nunca que pueda pasar".

El caso

Los Rucci Perrig se mudaron desde Bahía Blanca a San Martín de los Andes en enero, para vivir allí junto a su hija biológica y los mellizos, a quienes unos meses antes habían adoptado en África.

Los vecinos que los conocieron y los frecuentaron los recuerdan como una familia “feliz”, “normal” que “llamaban la atención por los nenitos africanos”. Los recuerdan de verlos en la rambla, frente al lago, en la plaza.

Sin embargo, esta semana, la noticia del abandono de los niños en una comisaría bahiense oscureció de repente una historia que parecía de amor y solidaridad: nadie sabe absolutamente nada de los padres adoptivos, se borraron de las redes sociales, no atienden el teléfono, se refugiaron en el departamento que habitaban y la Justicia los investiga por un delito muy grave.

Eduardo Rucci abandonó el 17 de noviembre pasado a los hermanos mellizos de seis años nacidos en Guinea Bissau. Fue hasta la Comisaría de la Mujer de Bahía Blanca, los depositó como si fueran objetos. Dijo que los dejaba por razones personales que dificultaban el vínculo con los chicos y la vida familiar. Y se fue. No se sabe si volvió al hogar que habitaba con su pareja, Natacha Perrig, y su hija biológica de 11 años.

Fuente: Télam