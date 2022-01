El lunes al comenzar una nueva semana el Ministerio de Salud advertía que el pico de la tercera ola de covid en el país todavía no llegaba a pesar de que el 30 de diciembre se registró el mayor número de contagios desde que comenzó la pandemia: 50.506 en un día. Y ayer, la realidad confirmó ese pronóstico porque Argentina volvió a romper su propio récord ayer al sumar 80.210 nuevos casos positivos de covid-19 en las últimas 24 horas, récord absoluto.

El 4 de diciembre, nuestro país registró sólo 1.690 infecciones y 30 días después pasó los 81.210. Las razones de la brutal expansión del coronavirus para los expertos llegó de la mano de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y el comienzo de las vacaciones que profundizaron las reuniones sociales y se perdió la noción del distanciamiento social lo que hizo circular la variante Ómicron.

En cuanto a la cifra de fallecidos por covid sigue siendo bajo pero de los 40 que se registraron el lunes pasaron a 49 ayer. Si se contrasta con los datos de hace un mes atrás la suba es de 1.000% y las muertes totales notificadas suman 117.245.

Los pacientes internados en una UTI también se incrementaron a casi el doble de hace un mes. El lunes había 1.162 personas y la ocupación actual camas UTI en el país es del 35,8% y en el AMBA del 36,7.

Como también viene ocurriendo en los últimos días la tasa de positividad siguió subiendo en las últimas 24 horas para llegar hasta el 52,44%: casi cinco veces más del 10% recomendado por la OMS.

Es decir, que más de la mitad de las personas hisopadas está infectada con covid.

Otro dato clave que explica el aumento exponencial de contagios es que ya hay circulación comunitaria de la contagiosa variante Ómicron en varias zonas del país según reportó ayer el Ministerio de Salud de la Nación.

"Esperábamos este aumento de casos. Hay circulación comunitaria de la variante Ómicron. Nosotros trabajamos para retrasar el ingreso de Delta hasta que tuviéramos los porcentajes de vacunación altos en Argentina, y eso se logró. Pero la circulación de Ómicron vino a complicar todo esto, porque tenemos jurisdicciones donde hay circulación comunitaria de Ómicron que están conviviendo con otras donde está predominando la variante Delta, que son la mayoría (de casos)", dijo al respecto Sonia Tarragona, jefa de Gabinete de la cartera conducida por la ministra Carla Vizzotti.

"El impacto que tiene una nueva variante contagiosa que circula en la población se mide por la combinación de tres características propias del virus: su transmisibilidad, su virulencia y su capacidad para enfrentar la respuesta generada por vacunas y enfermedad previa", afirmó, por su parte, el infectólogo Osvaldo Teglia, especialista en Clínica Médica e Infectología y profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.

"Con respecto a la transmisibilidad este es un virus altamente transmisible, la expansión que tuvo en Sudáfrica Ómicron pone de manifiesto su gran potencial infectivo de 4.2 veces más contagioso que Delta. Con respecto a la Virulencia existe cierta evidencia sugiriendo una menor gravedad de la enfermedad causada por Ómicron y esto podría ser por cuestiones intrínsecas propias del virus", afirmó el experto infectólogo.

Se cree que la nueva variante podría causar entre 40% y 75% menos internaciones que Delta, gracias a que ataca más las vías superiores y menos los pulmones.

Registraron 80.210 casos ayer. La positividad pasó el 52%, es decir, cada dos testeos, uno es positivo.

Se multiplicaron los casos en el Garrahan

El médico pediatra del Hospital Garrahan Oscar Trotta advirtió ayer que se está abriendo una tercera sala de internación para pacientes con coronavirus debido a que casi se multiplicaron por cuatro los casos en menores con comorbilidades durante los últimos 15 días, aunque dijo que en general "presentan cuadros clínicos leves". "Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes covid en el

Luego detalló que "el 20 de diciembre teníamos una sala de internación, el 27 abrimos otra y hoy otra, con una capacidad de entre 8 y 10 camas".

El pediatra afirmó que "el 60% no está vacunado" de quienes ingresaron a la institución, lo que atribuyó a que algunos son menores de 3 años (población en la que la vacuna no fue autorizada), otros "tienen enfermedades complejas y no se recomienda la vacunación porque compromete su sistema inmunológico" y algunos "porque los padres así lo decidieron". Además, aclaró que los pacientes internados tienen comorbilidades o enfermedades previas graves neurológicas, cardiovasculares y oncológicas.

Más medidas de restricción en Córdoba

El Gobierno de Córdoba dispuso nuevas medidas de prevención sanitaria por la pandemia de coronavirus que rigen desde ayer y hasta el 19 de enero.

El nuevo instrumento mantiene la restricción de la circulación de personas entre las 04.00 horas y las 06.00, exceptuando a quienes se encuentren debidamente autorizados para realizar actividades esenciales. Autoriza las reuniones sociales y familiares de hasta 40 personas en domicilios y/o espacios afines como SUM y quinchos de uso común, hasta las 03.00.

En tanto se mantiene la "obligatoriedad" del uso de barbijo o tapabocas, tanto en ambientes cerrados como abiertos. En otro de los puntos establece un aforo del 80% para las actividades religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales.

Los boliches, discotecas, bailes y salones de eventos tienen el mismo aforo con un máximo de 500 personas y funcionamiento hasta las 3 de la madrugada.

Los shoppings, centros comerciales y galerías están autorizados hasta las 22 y con el mismo aforo del 80%. En el caso de los locales gastronómicos y bares se permite hasta un máximo de 15 personas por mesa en espacios cerrados y aforo hasta el 100% en las áreas abiertas, con tope hasta las 3am.

Con respecto a la temporada turística de verano, para ingresar y permanecer en la provincia se exige solamente la aplicación Cuidar.



Pide por el autotest

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, señaló ayer que "es muy importante liberar los autotest de coronavirus" debido a las largas filas para realizarse hisopados y pidió que a las Unidades Febriles de Urgencia (UFU) sólo se acerquen a testearse las personas sintomáticas.



Aeroparque con cepo

El Aeroparque Jorge Newbery tendrá, desde la tarde de ayer, ingreso restringido en determinados horarios, para los acompañantes de los viajeros. Los pasajeros podrán ingresar sólo entre las franjas horarias comprendidas entre las 04.00 y las 07.00 y entre las 16.00 y las 19.00.