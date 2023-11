Economistas de todo el mundo han advertido de los “peligros” del programa del candidato presidencial argentino Javier Milei. Más de 100 académicos, intelectuales y políticos se han adherido a un documento que avisa que las propuestas del ultraliberal para dolarizar la economía o reducir al mínimo el gasto público son “potencialmente muy perjudiciales” para la economía del país y sus habitantes. “Dadas las frecuentes crisis financieras de Argentina y los recurrentes brotes de inflación altísima, es comprensible que exista un deseo arraigado de estabilidad económica. Sin embargo, aunque las soluciones aparentemente sencillas puedan resultar atractivas, es probable que causen más estragos a corto plazo, al tiempo que reducen el espacio de maniobra de las políticas a largo plazo”, dice el texto firmado, entre otros, por la india Jayati Ghosh, el serbio Branko Milanovic, el francés Thomas Piketty o el colombiano José Antonio Ocampo.

“Como economistas de todo el mundo partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, nos preocupa particularmente el programa económico de uno de los candidatos”, señala el documento, que valora que las ideas de Milei “pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a la acentuación de desigualdades ya de por sí graves”. El documento se centra en dos de las propuestas que el aspirante a la Casa Rosada ha llevado como bandera: la sustitución de la moneda nacional por el dólar porque, según su visión, el peso argentino “no vale ni excremento”, y la reducción al mínimo del gasto público. “Ambas ideas pueden parecer atractivas por su simplicidad y sus promesas de una solución rápida para controlar la inflación y la inestabilidad. Pero no reconocen las principales realidades económicas”, dice el texto.

El texto, titulado Los peligros del programa económico de Javier Milei en Argentina, ha sido difundido cuando faltan menos de dos semanas para que se defina en la segunda vuelta de las elecciones, el 19 de noviembre, quién será el próximo presidente del país: si Milei, un economista ultraliberal devoto la Escuela Austríaca, o Sergio Massa, que defiende principios básicos del peronismo como la justicia social o independencia económica y es el ministro de Economía de un país en crisis, con 140% de inflación interanual y cuatro de cada 10 ciudadanos en situación de pobreza. Esta advertencia conjunta contra las ideas del ultra se suma a otras anteriores hechas por referentes argentinos de diferentes ámbitos, como la economía, la cultura o la ciencia.

Entre los 108 firmantes de este documento figuran economistas de larga trayectoria internacional y nombres vinculados al estudio de la pobreza y la desigualdad, como Jayati Ghosh y Robert Pollin, profesores de la Universidad de Massachusetts Amherst; Branko Milanovic, profesor de la Universidad de Nueva York y ex economista jefe del Banco Mundial; el intelectual Thomas Piketty, profesor de la Escuela de Economía de París; José Antonio Ocampo, que fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ministro de Colombia en tres ocasiones, con los presidentes Gustavo Petro y César Gaviria; José Gabriel Palma, profesor emérito de la Universidad de Cambridge y profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, o Alicia Girón, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y expresidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista.

Los firmantes reconocen que la dolarización de la economía “podría resultar tentadora” cuando “el valor de los ahorros y la capacidad de consumo se vean diezmados por una inflación galopante”. Pero advierten: “La actual escasez de reservas de divisas haría que el tipo de conversión inicial del peso al dólar fuera tan alto que generaría más inflación”. Esto provocaría “una disminución de los salarios reales” y haría “recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores”. “La dolarización también implica la imposibilidad a largo plazo de construir la soberanía monetaria”, avisa el texto.

Los economistas evocan la “protodolarización” de los años noventa en el país, cuando un peso pasó a valer un dólar. En ese momento, una ley monetaria, la Ley de Convertibilidad, estableció una equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense. “Creó una breve ilusión de estabilidad, pero afectó negativamente a la economía real. Generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores y, finalmente, condujo a una crisis aún mayor en 2001″, señala el documento.

La propuesta de Milei de reducir el papel de Estado, por otro lado, crearía “más desigualdad socioeconómica” en un país que necesita “políticas matizadas y polifacéticas que reconozcan las necesidades de los distintos grupos sociales”, según el texto. “Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales”, dice el documento.

“El modelo del laissez-faire [dejar hacer al mercado] supone que los mercados funcionan perfectamente si el Gobierno no interviene. Pero los mercados no regulados no son benignos”, se lee en el texto, que continúa: “Los mercados también son propensos a los fallos provocados por las externalidades y la asimetría de la información”. “Los argentinos están demasiado familiarizados con el dolor de la economía del laissez-faire impuesta por prestamistas internacionales como el FMI, que en el pasado ha aumentado la pobreza y la inseguridad económica e inhibió el desarrollo del país”, señala el texto.

La profesora Jayati Ghosh, una de las firmantes y secretaria ejecutiva de International Development Economics Associates (IDEAS) desde 2002, dice a EL PAÍS que “hay mejores maneras de resolver los desequilibrios de la economía” argentina. Por ello, valora necesaria la pronunciación conjunta de economistas al respecto. “Argentina necesita políticas económicas diseñadas para catalizar una ola de inversión privada y pública y de innovación, para generar empleo productivo de buena calidad que pueda ayudar a que la economía sea más sostenible e inclusiva”, explica. Para Ghosh, eso requiere “un Estado activo que trabaje de forma creativa con el sector privado” para “fomentar la inversión”.

“Es un momento muy crítico, en el que los argentinos votarán en unas elecciones que podrían dar lugar a que se lleven adelante políticas extremas”, continúa la catedrática de Economía en la Universidad de Jawaharlal Nehru, en Nueva Delhi. “Creemos que se trata de ideas económicas peligrosas que denigran de manera simplista al sector público y a la participación pública en la economía. Estas propuestas, de aplicarse, causarían un nuevo sufrimiento al pueblo argentino y aumentarían la desigualdad en el país. Cualquier ‘estabilidad’ lograda a través de estas drásticas medidas, sería a costa de una mayor miseria del pueblo trabajador”, explica Ghosh. Para la catedrática, eso es “contraproducente e innecesario”: “Es importante que la población argentina sea consciente de ello”.

Fuente: El País