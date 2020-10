Durante un Zoom con dirigentes del Frente Renovador de todo el país, Sergio Massa pidió que los chicos que están en el último año de la primaria y de la secundaria vuelvan a clases de forma presencial para que puedan cerrar su ciclo lectivo.

“Se debe armar un protocolo aprovechando los espacios de una escuela de muchos alumnos. Si se aborda solo a un grupo para que terminen y puedan cerrar bien su ciclo no debería ser un problema”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados.

Y agregó: “Hay que permitirles cerrar bien a quienes terminan ciclo y pasan a una nueva etapa de su vida. Debiera de imponernos a todos hacer el esfuerzo”.

El diputado nacional propuso que esto se aplique utilizando aulas en grupos de seis, los patios, salones de actos y que haya uso de barbijo obligatorio, además de un régimen de distanciamiento entre profesores y alumnos.

“Los chicos de sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases”, sentenció.

El líder del Frente Renovador les pidió a legisladores e intendentes que trasladen esta idea a los gobernadores y ministros de Educación de sus ciudades. Participaron desde Juan Andreotti de San Fernando hasta Pablo Mirolo de La Banda, Santiago del Estero. En total había representantes de siete provincias.

Si bien en algunos distritos rurales ya se volvió a estudiar en las escuelas, la disputa por el retorno a clases de manera presencial viene creciendo con más ímpetu entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional. Esta mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, insistió en el pedido y dijo que “cada día que pasa es un daño irreparable para algunos niños”.

“Hay diferentes niveles de gravedad y riesgo sobre los niños y creemos que podemos ir implementando actividades de revinculación social y escolar más allá de aún no abrir las escuelas de manera masiva”, argumentó el funcionario.

El protocolo de CABA es para que 6.500 chicos vuelvan a las aulas, pero desde la Nación aún no le dan el visto bueno. El plan, entre otros puntos, destaca: los turnos tendrán una duración de 2 horas, pudiendo concurrir hasta 4 veces por semana; se escalonarán los horarios de ingreso y egreso a los establecimientos educativos; máximo 10 personas por turno; los estudiantes concurrirán a las instituciones en la cuales se encuentran escolarizados; y en caso de no poder concurrir, por cuestiones ligadas al transporte, se deberá coordinar la asistencia de los estudiantes a un establecimiento educativo de cercanía.

Por su parte, tanto Axel Kicillof como Nicolás Trotta criticaron esta postura impulsada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta: "No podemos someter a los chicos a experimentos. Lo que hicimos con los chicos que perdieron continuidad es ir a buscarlos a las casas. Lo hicimos en conjunto con la comunidad educativa, con los municipios. No nos quedamos esperando. Estamos llegando al último trimestre y en general hay deserción, sobre todo en la secundaria. Este programa es una respuesta a ese 1 de cada 10 que le costó más y corren riesgo de abandonar. Como es riesgoso y no funcionó ni llevar a los chicos a la escuela, ni a la plazas ni llevarlos a trabajar a la intemperie. Vamos a llevarles la escuela a los chicos. Esto no se arregla con marketing ni con la tele”, remarcó el gobernador.