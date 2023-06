Más afirmado que nunca en su rol de jefe político y económico del Gobierno, Sergio Massa adelantó ayer que 'en las próximas horas' estará cerrando en nuevo acuerdo con el FMI que incluirá 'las metas para los próximos dos trimestres', es decir, será un programa hasta fin de año.

Con este as bajo la manga, el ministro de Economía y flamante precandidato a Presidente de Unión por la Patria (UxP), se asegura un escenario de estabilidad en lo que al pago de la deuda se refiere, y además, podrá contar con fondos frescos en dólares para sumar a las reservas del Banco Central y así tener poder de fuego para contener cualquier intento de alza de los dólares financieros y el blue. Esto, traducido al actual escenario político, implica, nada más ni nada menos, que un envión invaluable para encarar la campaña de la alianza gobernante de cara a las Paso del 13 de agosto y las elecciones generales de octubre.

"Se está tratando de saldar la discusión con el FMI para los próximos dos trimestres", afirmó Massa y aseguró que horas después se va a conocer el programa con el organismo.

Al hablar en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Massa dijo que este año "la Argentina perdió en un golpe 20.000 millones de dólares de un total de 100.000 millones de ingresos, por la sequía". "Están los que dicen cortá todo pero hay que ir cuidando los gastos y requiere planificación y ver cómo asumimos el esfuerzo compartido con las provincias", remarcó ante los empresarios del sector presentes.

Para el ministro de Economía, la construcción fue "la principal víctima" del acuerdo de la Argentina con el FMI, en 2019, año que culminó con apenas 300 obras públicas y menos de 250.000 trabajadores en el sector producto de la fuerte caída de la actividad por las restricciones presupuestarias impuestas.

Al participar del encuentro en La Rural, Massa contrapuso que hoy la actividad está "privilegiada" por el actual modelo con la ejecución de 3.600 obras a nivel nacional, más de 450 mil trabajadores y el triple de contratistas que hace cuatro años, es decir "más obras, más inversión y más actores de la economía real".

Por otra parte, aseguró que en los próximos meses el objetivo es "cumplir el mayor nivel de inversión sin resignar la capacidad de desarrollo", al resaltar el rol de la obra pública "en un país que tiene un destino de desarrollo fenomenal" y que "necesita de infraestructura".

"Si soñamos un país, si creemos un país posible, si hacemos culto de la idea de unidad que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal", afirmó en su exposición.

Como conclusión, Massa afirmó que los cuatro pilares de la Argentina en los próximos 10 años deben ser el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria y el desarrollo con inclusión, porque "el país tiene que desarrollarse con los argentinos adentro, si no se producen procesos de concentración de la riqueza". Así, fustigó las ideas del ajuste de la economía solo como valor en si mismo y de dolarización al considerar que generan "una Argentina socialmente inviable" que potencia una "Argentina dividida y fraccionada".

'La minería es un tema central'

Sergio Massa, destacó ayer que la minería es "un tema central" de la agenda de los próximos años en la Argentina, y ratificó que el gobierno trabaja para mejorar las condiciones del sector y darle "estabilidad y certidumbre" en término de inversiones. Así se expresó al recibir a los directivos de la empresa australiana BHP, que le comunicó que están iniciando la inversión de US$ 79 millones para la exploración y el desarrollo del proyecto de cobre y plata, Filo del Sol, en la provincia de San Juan. "El rol de la minería será central para la Argentina de los próximos años. Como gobierno estamos enfocados en generar las condiciones necesarias para que este sector siga creciendo porque es clave para el desarrollo del país", afirmó Massa.

> PROTAGONISTAS

Agustín Rossi - Candidato a la vicepresidencia

El jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, consideró que 'lo importante' de haber constituido una 'fórmula de síntesis' como la que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa, como postulante a la jefatura del Estado es 'contar con el apoyo y rol clave que tuvieron los gobernadores' en el armado del binomio.

Aníbal Fernández - Ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró que Massa, ‘ganará las elecciones y se quedará ocho años’ al frente del Ejecutivo y lo defi nió como ‘un carnívoro a la hora de defender los intereses del pueblo’. ‘Sergio Massa es una topadora que no va a frenar ni un segundo para imponer su impronta a esta estrategia’, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

Axel Kicillof - Gobernador bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó que la precandidatura a presidente del ministro de Economía, Sergio Massa, es el resultado de una propuesta de ‘unidad que se construyó con todos los sectores’. Reconoció que ‘con Massa hay matices y ninguno de los dos lo negaría, pero en los temas principales hay claros puntos de contacto’.

Tolosa Paz le respondió a Cristina y confesó su dolor por el 'destrato'

Peronista y pragmática. Aseguró que trabajará por el triunfo de Massa.

Después de ser el blanco de las fuertes críticas de la Vicepresidenta, tras el armado de las listas para las PASO en Unión por la Patria (UxP) , la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió a responder a Cristina Kirchner que la cuestionó por haber lanzado su candidatura a gobernadora bonaerense para competir contra Axel Kicillof.

La funcionaria afirmó haberse sentido 'maltratada' por el 'destrato' y los 'palazos, que le dedicó la exmandataria, a quien le endilgó, sin tapujos, haber hecho 'una lectura equivocada, del armado de listas que derivó en la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi.

'Cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos. Y lo de ayer fue un palazo frontal. Lo sentí, pero no se puede negar la contundencia con la que ella hizo una lectura equivocada del rol en la construcción de la unidad', sostuvo Tolosa Paz durante ayer durante una entrevista por Radio 10.

De esta manera, la ministra salió al cruce de los dichos de CFK, quien el lunes durante un acto junto al candidato de UxP Sergio Massa contó algunos pormenores de las negociaciones que derivaron en la declinación de las candidaturas de Daniel Scioli a presidente y Tolosa Paz a gobernadora.

"Un día antes del cierre de listas, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de Buenos Aires y teníamos a nuestro embajador en Brasil queriendo ser candidato a Presidente", contó CFK. Pero luego de las negociaciones del viernes, prosiguió, las aspiraciones de Tolosa Paz quedaron subsumidas a una candidatura a diputada.

En la mañana de este martes, la ministra salió a defenderse de esa consideración: 'Querer negar mi trayectoria y ponernos en el simple lugar de que la discusión de las PASO cerraba con dos carguitos, es de muy mal gusto', respondió.

Tolosa Paz utilizó la metáfora para definir la pelea por las listas: 'fue un "parto" que necesitó de "20 puntos de sutura" y que generó llegar "hasta las lágrimas". "Son sueños rotos de muchísimas personas que confiaron en Daniel Scioli y en Victoria Tolosa Paz para encarar un proceso que amplíe a Unión por la Patria. Estaba el dolor de quienes querían a Wado de Pedro y se veía el rostro de Wado ayer", comentó´.

Y para que no queden dudas de dónde está hoy la relación con la Vicepresidenta, Tolosa Paz afirmó: "A mí no me importa en absoluto lo que piense Cristina de mí", que seguirá, como siempre, poniendo el hombro para que gane la fórmula de Massa.

Luego admitió que "el destrato que ella tuvo hacia mí ayer será parte de un dolor que no se me va a borrar fácil", pero aseguró que seguirá "trabajando por admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformar la vida de millones". A eso, reiteró, "no me lo borra nada, ni siquiera lo que ella piense de mí".