El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció una serie de medidas de apoyo a las pymes industriales exportadoras, entre las que se destacó el destino de $ 19.000 millones para Aportes No Reembolsables (ARN) y una línea de crédito con tasas subsidiadas en pesos para la exportación de pymes industriales, que además serán financiadas con tasas subsidiadas en pesos de 35 puntos porcentuales y del 4% en dólares.



"El único camino real, concreto, de largo plazo, es exportar más de lo que se importa, y exportar más valor agregado que producto primario", remarcó Massa al hablar en el Centro Cultural Kirchner de la ciudad de Buenos Aires, en un encuentro con más de 300 pymes exportadoras del Programa Potencia PyMEx.



En ese sentido, instó a que en 2024, con el aporte de las pymes, la economía del conocimiento, la minería, la energía y la industria, la Argentina alcance exportaciones por US$ 150.000 millones.



De esa manera, indicó, se podrá "lograr esa autonomía y solvencia que nos permita consolidar nuestra moneda, bajar la inflación y sacar a los que nos condicionan sobre la base de un préstamo que no sirvió", en alusión a la asistencia otorgada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.



El programa Pymex integra a empresas que incorporan mejoras en sus procesos y sus productos para aumentar rápidamente sus exportaciones y llegar a más mercados.



Al respecto, previo a Massa, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, dijo que las pymes exportan a "150 países, con lo que salimos de la matriz tradicional" con la diversificación productiva.



Asimismo, ponderó que el programa tuvo un "récord en inscripciones" y que hubo "79 empresas que es la primera vez recibían un apoyo del Estado".



"Las pymes no exportan commodities", destacó, al tiempo que remarcó que las ventas externas del sector "quintuplican el precio de la exportación promedio".



Por su parte, Massa se manifestó "convencido" de que los ARN y los subsidios al crédito "tienen un único objetivo central" que es el de "lograr lo que nos va a sacar de los shocks permanentes que tiene la Argentina".



"Es la solución que necesita nuestro país, si exportamos más de lo que importamos, con valor agregado, y abrimos nuevos destinos y cumplimos nuestros contratos en el mundo, estas crisis recurrentes alrededor de los tipos de cambio, cepos y medidas de administración del comercio exterior, no van a existir más", sentenció.