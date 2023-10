Tratando de recuperar el terreno perdido en el segundo debate presidencial del domingo, el ministro de Economía y candidato de UxP dio una extensa entrevista televisiva donde intentó volver al centro de la escena política y anticipó que si es electo presidente "va a renegociar al acuerdo con el FMI".

A menos de dos semanas de las elecciones del 22 de octubre, Massa tocó una amplia agenda aunque no habló de la súper escalada del dólar blue que ayer subió 65 pesos, pero criticó al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que ayer recomendó a los argentinos "no renovar los plazos fijos en pesos".

"Siempre le digo a la gente cómo pesó el clavo de la deuda con el FMI. En el caso de ser presidente hay que rediscutirlo, es un karma que nos dejaron hasta que les paguemos y los saquemos de encima", indicó en una entrevista en Canal 9 donde jugó de local y le preguntaron sólo lo que el ministro quería destacar.

Massa consiguió la semana pasada que el Fondo Monetario Internacional aceptara que el Ministerio de Economía postergue hasta después de las elecciones el pago de tres vencimientos por un total de U$S 2.600 millones.

En otro tramo de la entrevista, Massa volvió a cuestionar a la "gente con traje y gemelos que cuando evade impuestos le están afanando a los jubilados y restando recursos para las pymes que necesitan producir".

"Van al Tribunal Fiscal y le deben U$S 5.000 millones a la Argentina", sentenció el candidato oficialista.

También advirtió sobre los riesgos de dolarizar las tarifas de servicios públicos y eliminar los subsidios al transporte público como propone Milei.

"Si sacan los subsidios el boleto de tren va a salir $1.100 y el de colectivo $920. Y si dolarizan las tarifas, los jubilados pasarán de pagar $4.000 de luz a $24.000", explicó el jefe del Palacio de Hacienda.

En cuanto a su propuesta para ofrecer créditos hipotecarios, adelantó que se está "cerrando un acuerdo con bancos y entidades financieras para que a partir del 1 de enero del año que viene se puedan gestionar sobre la base de la actualización del Índice de Variación Salarial".

Sobre el consejo de Milei sobre los plazos fijos, el ministro de Economía acusó al libertario de "estar timbeando el ahorro de la gente" para sumar un voto más.

Más allá del cuestionamiento a los dichos de Milei, el titular del Palacio de Hacienda llevó tranquilidad a la ciudadanía al afirmar que "los ahorros de los argentinos están seguros en este momento".

Acusó de "evasor" a Eurnekian

Sergio Massa instó ayer a ser "fuertes" con los evasores y mencionó el caso del empresario Eduardo Eurnekian que no paga sus impuestos por "626 campos que tiene en el exterior".

"Tenemos que fortalecer el ingreso de impuestos y ser fuertes con aquellos que terminan no pagando impuestos", señaló. A modo de ejemplo, afirmó que "Eurnekian tiene 626 campos en el exterior" y "no cumple con el fisco". Recordó que el Gobierno detectó "subfacturación de exportaciones por U$S 2.500 millones, que involucraron a 125 bancos y financieras".