El último debate presidencial antes del balotaje contó anoche con pocos puntos de alto impacto y más bien el cara a cara entre Sergio Massa y Javier Milei se pareció más a una conversación televisiva en la que el candidato de Unión por la Patria (UxP) tomó el centro de la escena y el libertario, lejos de sacar provecho de la crisis de la economía, apenas si tuvo reacción para responder uno a uno los desafíos que le impuso el ministro de Economía a lo largo de la presentación. Fue precisamente en el primer bloque con la economía como eje temático, que Milei más que rebatir las acusaciones de Massa, solo se limitó a repetir, una y otra vez, 'basta de mentir'. Y lo increíble es que Milei no planteara el descontrol de la inflación.

Pareció que Massa era el candidato desafiante y Milei el del oficialismo ya que el libertario se puso a la defensiva. El tigrense hasta se dio el lujo de exponer el carácter de su contrincante: "El 10 de diciembre sos vos o yo, no vengo a discutir acá a Macri (Mauricio) o Cristina" (Kirchner), dijo Massa y le propuso a Milei hacerse "el psicotécnico" (test) al que se negó durante la campaña para evaluar "la templanza y el equilibrio mental necesario para llevar adelante la Argentina".

Recién el segundo bloque Milei logró emparejar el debate donde pudo exponer una serie de datos más a tono con la realidad y allí resaltó que hoy los jubilados ganan 90 dólares. Hubo mucha chicana, pero pocas propuestas.

La lógica que siguió Massa fue acorralar al candidato de La Libertad Avanza (LLA) con sus propios propuestas aquellas que generaron gran polémica como el recorte de subsidios, la privatización de la educación y la salud, del sistema jubilatorio, el cierre del Banco Central y la dolarización.

'Javier, por sí o por no', fue la frase retórica que usó Massa en casi todo el debete para interpelar a Milei que no apuntó sus cañones, como se esperaba, por la inflación, la pobreza, etc, que agobian a millones de argentinos, mientras el que lleva la batuta de la economía y la política en Argentina es el propio Massa.

Entre tanta presión, Massa finalmente le sacó a Milei algunas definiciones: el libertario mantuvo su plan de dolarizar, cerrar el Banco Central, pero negó que en lo inmediato pretenda privatizar la educación y la salud, tampoco avanzó sobre la eliminación de los subsidios al transporte y las tarifas.

'Mentistes antes o mientes ahora', le preguntó muchas veces Massa a Milei para blanquear cómo el candidato que fue girando sobre sus pasos y negó muchas de las propuestas que fueron columna vertebral de su plataforma.

Un pasito más. Solo Sergio Massa se atrevió a moverse del atril al comienzo del debate. Era una variante permitida por el reglamento que no se utilizó.

Milei aseguró que "en el corto plazo" no va arancelar la universidad pública, e insistió en que "lo que buscamos es que cada argentino pueda elegir a la institución a la que quiere asistir en vez de favorecer a ciertos sectores políticos". Y cuestionó que el sistema público 'que tanto defiende Massa tiene a niños sin saber interpretar un texto o resolver operaciones básicas de matemáticas'. También expuso que un gran números de jóvenes no termina la escuela secundaria.

En el plano internacional, Milei, destacó su "alineación (sic) con Estados Unidos, Israel y el mundo libre" y su decisión de "no tener relaciones con quienes no respetan las libertades individuales ni la paz".

Durante su minuto de presentación, Massa planteó 'un gran cambio para la Argentina, un gran acuerdo con políticas de estado, diálogo, consenso y respeto a los que piensan distinto' con lo que le dio volumen a su propuesta de 'un gobierno de unidad nacional'. Milei, por su lado, se presentó como un economista experto en crecimiento 'con y sin dinero': 'Sé cómo hacer crecer a una economía, crear puestos de trabajo con buenas remuneraciones, terminar con la pobreza y la indigencia. Sé cómo exterminar el cáncer de la inflación', afirmó.

Luego, Milei resaltó que hay un alto riesgo de hiperinflación. La maquinita de imprimir billetes (en referencia al Banco Central) genera inflación. Estamos camino a otra hiperinflación. El ajuste la política siempre lo hace subiendo impuestos, no bajando el gasto, eso hace inviable el Estado', concluyó Milei.

Frases más destacadas del duelo

Massa: 'Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standapero de televisión'.

Milei: 'Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación consecuencia del modelo de la casta basado en la premisa que donde hay una necesidad nace un derecho'.

Massa: "Si tenés alguna prueba (sobre corrupción en el gobierno kirchnerista), te espero en Tribunales, si no retractate".

Milei: "Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, el acusado es el que dice la verdad. Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo", agregó.

Massa: "Milei vino al debate a desmentirse de lo que dijo durante la campaña".

Milei: 'Sé cómo crear puestos de trabajo de calidad con buenas remuneraciones, terminar con la pobreza y sobre todo cómo exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación".

Massa: "El 10 de diciembre sos vos o yo, no vengo a discutir acá a Macri o Cristina".

Milei: 'A partir del 2003 se profundizó el baño de sangre, con la llegada de (el exjuez de la Corte Suprema) Eugenio Zaffaroni. (En esa época) el delincuente era la víctima. Nosotros no creemos que el victimario sea la víctima', indicó.

Massa: "Javier, en tus últimos tres libros tenés tres denuncias de plagio".

Milei: 'Tu trabajo es bueno en materia de seguridad'.

Massa: 'tenemos que trabajar en los tres delitos trasnacionales como corrupción, narcotráfico y trata de personas. Por eso, planteo la instalación en la sede de Central Córdoba de Rosario, de la sede de la agencia federal que va a trabajar con los cuatro mejores cuerpos (de elite de las fuerzas federales) en materia de delito'.

Milei: 'La lógica perversa del kirchnerismo nos dejó al borde de una guerra civil con la resolución 125'.

Massa: 'El Juicio a las Juntas y la condena a los represores son parte del patrimonio que a la Argentina le reconocen en el mundo'.

Propuesta de Massa

Sergio Massa propuso dar un fuerte impulso a la inversión educativa con un aumento escalonado del presupuesto para el sector hasta llegar a un índice de 8 puntos del PBI, un seguro universal de salud y el fortalecimiento del sistema solidario de la donación de órganos.

Milei y un piropo

Milei reconoció la política de Massa en materia de seguridad en Tigre: "Cuando las cosas las hacés bien, porque tu trabajo es bueno en materia de seguridad", le dijo, aunque también le objetó que su esposa, Malena Galmarini, no había logrado la intendencia de Tigre.