En una jornada en la que el dólar blue alcanzó su valor más alto en 4 meses ($319), el ministro de Economía, Sergio Massa, se manifestó ayer nuevamente en contra de implementar una política económica de shock como una devaluación brusca, un rumor que cobró fuerza en la semana boca de algunos economistas.

Al hablar ante un auditorio compuesto por los principales dirigentes empresarios, en el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Massa dijo que "es importante que recorramos un camino de recuperación de reservas, de aumento de nuestras exportaciones, alineando incentivos, pero cuidando el valor y el ingreso de los argentinos, y eso no es con recetas mágicas escritas en un Power Point que destruyen valor e ingreso, sino con un camino metódico".

"Tengamos cuidado: los que piden una devaluación desesperados, están destruyendo el valor de sus compañías. No solamente destruyen el ingreso de los argentinos, sino que también destruyen el valor de sus compañías en dólares", advirtió el ministro.

"Me van a ver recorriendo un camino metódico, determinado, esquivando obstáculos o resolviéndolos, pero no facilismo para tratar de resolver problemas hoy que sólo patean para mañana y destruyen el valor de la economía argentina y de los argentinos. Ese camino no lo vamos a recorrer", agregó Massa.

Massa, en otro tramo de su exposición, anunció que en las "próximas dos semanas" se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos, para conocer datos puntuales de las "personas y beneficiarios finales de sociedades" con cuentas bancarias en el país del Norte.

"Va a ser muy importante en los próximos días la firma del IGA, que es el régimen de intercambio de información automática de personas y beneficiarios finales de sociedades con Estados Unidos", señaló Massa. A renglón seguido dijo que "lo mejor que podemos hacer ahora es sacar una buena ley, promover que esos argentinos que eludieron el blanqueo del 2017, eludieron a las autoridades fiscales de la Argentina, no pagaron sus impuestos y obligaron a que aumentara la presión tributaria sobre aquellos que pagan impuestos, se formalicen, blanqueen, traigan sus dólares a la Argentina y ayuden a construir valor para el futuro de la Argentina".

Durante su presentación, que se extendió por 40 minutos, a lo que se sumaron luego otros 15 para responder preguntas, Massa convocó a 'construir, separado del proceso electoral del año que viene, bases para un modelo de desarrollo económico' que 'trascienda a los sectores políticos y los gobiernos'.

'Somos conscientes de que en el corto y mediano plazo tenemos muchos frentes, tuvimos que tomar decisiones rápidamente y necesitamos seguir tomando medidas que disipen la incertidumbre', subrayó el titular del Palacio de Hacienda. Al realizar un balance de sus cien primeros días como ministro, valoró que la Argentina cerrará el año 'cumpliendo el 2,5% de déficit fiscal' que se había propuesto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la toma de 'decisiones vinculadas con la acumulación de reservas'. Además, afirmó que el sector energético se perfila para estar en '2025-2026 como ganador en términos de balanza comercial de entre 12 y 15 mil millones de dólares'. Destacó que la Argentina 'cerrará en términos de financiamiento el 2022 con cumplimiento del programa, sin necesidad de recurrir a asistencia del Tesoro adicional con emisión del Banco Central'.

Massa adelantó que enviará al Congreso un proyecto de ley para fomentar la producción de Gas natural Licuado (GNL).

Dólar blue: voló a La cotización del dólar blue saltó ayer a $319 para la venta. Así, la variación situó la brecha entre la cotización del dólar oficial y el dólar blue a 91,79%. Se trata de la suba más alta en cuatro meses y preocupa al Gobierno que está enfocado en bajar la inflación.

Inflación menor al 4% 'es la meta'

En su presentación, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno tiene como meta reducir paulatinamente la inflación y que, en abril, el índice de precios sea menor al 4%, ya que esa es "la mejor forma de recuperar el ingreso" y "lo que espera la mayoría de los argentinos". Massa dijo que para alcanzar esa meta se está avanzando con una serie de medidas "de carácter fiscal, monetario, de fortalecimiento de las reservas, de tasa de intereses positiva, de acceso a financiamiento internacional para fortalecimiento de reservas y disminución de gasto público en 2023, que son nuestra hoja de ruta".

"Son las que nos van a permitir plantear el objetivo de llegar a abril con el número 3 adelante", aseguró el ministro.