El 8,4% de inflación de abril, acumulando 32% en el primer cuatrimestre del año y 108,8% en los últimos 12 meses, aceleró la agenda de reuniones y análisis de decisiones y medidas económicas para contener y revertir la aceleración inflacionaria del arranque del año.

Por esa razón, el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó hoy en el Palacio de Hacienda una reunión con sus principales colaboradores, para elaborar medidas en respuesta a la escalada de precios, que se anunciarían este domingo. Participaron de la misma el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores, Leonardo Madcur, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el director de la Aduana, Guillermo Michel, el director del Indec, Marco Lavagna, el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, el de Finanzas, Eduardo Setti, el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, la de Energía, Flavia Royón, el secretario de Desarrollo Productivo e Industria, José De Mendiguren, el de Comercio Interior, Matias Tombolini, además del secretario Legal del Ministerio, Ricardo Casal, y el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes.

Una fuente señaló a Infobae que el énfasis de la reunión fue el funcionamiento de las variables macroeconómicas (gasto, situación monetaria, nivel de precios, tasas de interés, reservas) más que en cuestiones microeconómicas o sectores. La idea es comunicar medidas a lo largo de los próximos días, desde este domingo, para frenar el ímpetu que muestran los precios y el alza de la canasta familiar.

La cifra de abril

Además del 8,4% mensual, el acumulado de 32% en el cuatrimestre y el dato interanual del 108,8% que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en Economía preocupa en especial el impuso de algunos sectores, como el 10,8% que aumentó el rubro Prendas de Vestir y Calzado, el 10,1% de Alimentos y bebidas no alcohólicas, el 9,9% de Restaurantes y Hoteles y el 8,6% del rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar. En el último año, el promedio del 108,8% fue superado por los restaurantes con el 126%, vestimenta con 120%, alimentos y bebidas no alcohólicas 115%,bebidas alcohólicas 114% y equipamiento para el hogar 111 por ciento.

El rubro más sensible es el de Alimentos y bebidas, por su incidencia en la canasta de consumo y su fuerte efecto sobre el presupuesto de los sectores de menores ingresos. Al respecto, un gráfico de la consultora Empiria, que encabeza el exministro de Economía Hernán Lacunza, mostró que en el primer cuatrimestre el rubro registró un aumento del 34%, muy por encima de lo que aumentaron los alimentos en países vecinos como Chile, donde en el mismo período aumentaron 1,2% y Brasil (1,3%). Otros países latinoamericanos mostraron también una mucho más baja “inflación de alimentos”: 1,7% en México, 4,3% en Perú y 5,9% en Colombia, siempre considerando los primeros cuatro meses del año.

El secretario de Desarrollo Productivo e Industria, José Ignacio de Mendiguren, había dicho ayer viernes: “Todos los días estamos luchando fuerte y nos cuesta mucho, lo reconocemos. Pero no nos quedamos quietos. Este es el desafío. El sábado, ante la cifra, Massa no se va a quedar quieto. No es que aceptamos fatalmente esta cifra. No estamos quietos. Nos estamos ocupando todos los días”.