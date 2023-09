Mauricio Macri no formará parte del próximo gobierno, independientemente de quien lo lidere. Así lo anticipó este mediodía tras una charla organizada por el Rotary Club ante una consulta de Infobae.

“No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones”, contestó el ex presidente cuando se iba del hotel en donde se realizó en encuentro.

De ese modo, rechazó por primera vez explícitamente el ofrecimiento que el 19 de agosto le había hecho en público Javier Milei para ser su representante en el exterior en un eventual mandato. Tampoco integrará el Gobierno en caso de que gane la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Con el tercer postulante, Sergio Massa, está enfrentado hace años en público y en privado.

Desde que el líder libertario hizo esa propuesta, Macri no la rechazó públicamente y sólo desmintió su posible aceptación Fernando de Andreis, uno de sus principales colaboradores. Esa actitud del ex presidente, más la felicitación a Milei por el triunfo en las PASO desde el búnker de Juntos por el Cambio, provocaron malestar en Bullrich porque entendía que debía ser más contundente.

Ambos tuvieron una charla tensa, en la que la candidata le reprochó que no hubiera sido tajante en negar cualquier acercamiento a Milei. Para el fundador del PRO, no hacía falta y la crítica al libertario lo podía beneficiar. La relación quedó afectada hasta tal punto que Bullrich declaró luego que en Juntos por el Cambio estuvieron “siempre presos de qué iba a hacer” Macri y resaltó: “Tenemos que liberar a todo JxC y que Mauricio se acomode como él crea que se debe acomodar”.

Esas definiciones, a su vez, irritaron a Macri, pero gracias a mediadores en común pudieron mantener el sábado pasado una videollamada en la que aflojaron las tensiones y consensuaron lo que iba a decir el ex presidente cuando fuera entrevistado el lunes en TN. Bullrich le pidió que quedara muy en claro el apoyo a su candidatura y que tomara distancia lo máximo posible de Milei.

Fue lo que finalmente sucedió. En la entrevista, Macri ratificó que la ex ministra de Seguridad es su postulante presidencial (“decir que tengo dos candidatos es no conocerme”, dijo), la elogió de manera insistente e incluso se animó a criticar por primera vez al candidato libertario, a quien le atribuyó “intolerancia a la crítica” y “ponerse violento cuando alguien piensa distinto” de él.

Este mediodía, el ex presidente habló como invitado central del encuentro ordinario del Rotary Club de Buenos Aires, realizado en el Hotel Libertador, en Maipú al 700. Primero dio una exposición general y luego respondió preguntas de los asistentes, con la moderación de la periodista Clara Mariño. Allí, Macri nuevamente fue insistente en elogiar a Bullrich y cuando se le consultó sobre su rol en la campaña aseguró: “Será el que sea positivo y contribuya a que Patricia sea presidenta”.

Según Macri, Bullrich “tiene un equipo que la rodea y experiencia, que son valores potentes”, y resaltó que en esta oportunidad existe en Juntos por el Cambio “un volumen político que no teníamos en 2015: tenemos la posibilidad de tener mayoría en ambas cámaras y 10 gobernadores, además de la voluntad de un cambio profundo que hoy quiere la sociedad”.

Sobre si aceptaría algún cargo en un eventual gobierno de Milei, el ex presidente dijo “creer en lo que estamos haciendo en Juntos por el Cambio, con Patricia que rompió el status quo”, y resaltó que “hoy tenemos voluntad y experiencia”, pero no respondió de manera taxativa sobre qué haría ante una oferta del libertario y lo más tajante que dijo al respecto fue: “No voy a trabajar por otra cosa”.

Ante la renuencia en brindar una negativa explícita, los periodistas presentes quisieron hablar con él, pero el ex mandatario se negó cuando terminó el encuentro. Sin embargo, Infobae le preguntó directamente cuando ya estaba en el ascensor por qué no descartó de manera drástica si aceptaría un cargo en un gobierno de Milei: “No voy a formar parte de ningún Gobierno; si no, me hubiera presentado yo en las elecciones”, sostuvo el ex presidente para terminar con las especulaciones.

Aun así, durante su intervención, Macri se mostró muy prudente al referirse a Milei y a quienes lo votaron: destacó que él era “muy respetuoso” de la gente que eligió al libertario y dijo “entender el enojo y la frustración” de quienes lo convirtieron en el candidato más votado en las PASO, aunque reiteró que en las primarias hubo “un empate” porque no estuvo lejos de Bullrich y Massa.

Ante otra pregunta sobre su papel como puente para un acuerdo entre JxC y La Libertad Avanza, el ex presidente dijo: “Una vez que ganemos la elección, espero que los diputados de Milei nos apoyen. Estoy para puente, ruta, bicicleta. Voy a estar para lo que necesiten”.

Al hablar sobre las peleas en la coalición opositora, Macri señaló que “la interna terminó siendo muy costosa para Juntos por el Cambio”, tras lo cual hizo hincapié en algunos problemas: “No hay costumbre de primarias en nuestro país. Las internas son muy tensas. Perdimos foco y nos desperfilamos. Por eso se dio este triple empate. Jugaron en contra las expectativas”.

El ex presidente, además, cargó duramente contra el Gobierno y el kirchnerismo. Celebró que en las PASO el peronismo “no llegó al 30% de los votos, lo que marca la maduración y el entendimiento de la sociedad”, y vaticinó que “está llegando a su fin un relato que fue exitoso durante mucho tiempo”. En ese relato aplicado por el kirchnerismo incluyó el hecho de que “no importa la cultura del trabajo y el mérito” y que sólo se quiere “vivir del Estado sin costos” e “imprimir billetes permanentemente”.

También consideró que dentro del relato “otra mentira es que desendeudaron el país” y cuestionó al oficialismo porque “vaciaron las reservas, se patinaron los ahorros y el gobierno actual batió récords en la historia porque el endeudamiento fue de 137 mil millones de dólares en 3 años y medio”. Y la “última mentira”, afirmó, es que el FMI “es malo”: aseguró que “es un organismo que ayuda a los países a salir adelante y no nos pide nada raro, sino que nos pide lo mismo que está haciendo Paraguay, que hace 20 años que no tiene déficit y cuenta con un Banco Central independiente”.