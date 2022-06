El diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cuestionó a la oposición al sostener que "es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro" y manifestó que "lo que no es fácil es construir desde otro lugar invitando a la sociedad a participar".



En un acto del que participó en la localidad bonaerense de Hurlingham, donde se anunció la construcción de un hospital para la atención de beneficiarios del Pami, Kirchner afirmó que "es muy fácil querer construir una opción electoral destruyendo al otro, lo puede hacer cualquiera, lo que no es fácil es construir desde otro lugar, invitando a la sociedad a participar, de un debate serio".



Kirchner cuestionó a "las principales figuras de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Mauricio) Macri y Patricia Bullrich por plantear la idea de cerrar el PAMI" y dijo: "Yo vi que le preguntaban '¿y qué vas a hacer? y no sé, cerrar el PAMI'".



"Y la verdad que los 5 millones de afiliados y afiliadas deben preguntarse también qué implica esto, porque lo que hay que pensar es el espíritu con el que se hacen las cosas, la orientación", manifestó en ese sentido.



De ese modo, enfatizó que "no es los medicamentos gratis y ya" y precisó que "tiene que ver con días y días que le sacamos la angustia, no solo a quien no recibe el medicamento, porque no tenía la plata para comprarlo. Sino también a la familia".



El diputado nacional sostuvo que "necesitamos y es responsabilidad nuestra de convocar a la sociedad a hacerse carne del Estado y su gestión porque cuando nos retiramos de la acción pública, militante y nos enojamos con causa o sin causa y dejamos de participar, los días empeoran" y afirmó que "los mejores días fueron cuando la sociedad se involucró. La dirigencia debe saber convocar".



En el acto participaron, además, el intendente de Hurlingham, Damián Selci; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; el subdirector Ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez; y la diputada nacional, Florencia Lampreabe.



"Cada vez que escuchen que hay que reducir el gasto, es que un médico, una médica, un enfermero, una enfermera, un compañero o compañera de maestranza menos para el hospital. Esto es inversión en la gente, y tiene que ver con el desarrollo humano y el buen vivir de la comunidad", aseveró Kirchner.



Máximo: "Los mejores días fueron cuando la sociedad se involucró. La dirigencia debe saber convocar". Foto-Prensa





Por otro lado, el legislador nacional del FDT hizo referencia a las afirmaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, quien sostuvo que "no puede haber un derecho detrás de una desigualdad" y descalificó las "proclamas populistas" en un encuentro del que participó en Chile.



Para Kirchner, Rozsenkratz "está justificando no la foto de concentración económica sino que esto empeore, que no va a haber salida a esto" y advirtió que "lo peor es que lo hace desde uno de los poderes del Estado que tiene que garantizar cosas tan simples como la defensa de ciudadanos y ciudadanas, en su rol de consumidores ante las corporaciones de diferentes tipos".



"Nos faltan jueces que hablen de los intereses de la gente, de jubilados y jubiladas. Están para defender intereses de pocos y disciplinar a quienes no piensen como ellos, esa es la libertad que hicieron", sostuvo el diputado nacional.



Asimismo, valoró el trabajo diario al frente del PAMI de su directora, Luana Volnovich y recordó que una editorial de un matutino, donde el expresidente Macri "decía y había dado la instrucción que había que atacar fuertemente a Luana en el PAMI, a la compañera (María Fernanda) Raverta en el ANSES, y a la compañera Mayra Mendoza", intendenta de Quilmes.



"Más allá de lo machirulo y típico de Macri, agarrársela con tres compañeras, se transformaron también en un objeto de deseo de los varoncitos de oro de la derecha. Todos los días, todos los días, compañeras que laburan, que tienen la sensibilidad, que caminan, que trabajan, que militan, que le meten ganas. Y vemos ese ataque furibundo ante los que no hicieron nada cuando no estuvieron en esos lugares y no pueden explicar qué hicieron con el Fondo de Garantía Sustentable", afirmó Kirchner.



En esa línea, dijo que "la cuestión es que el hombre gobernó, la realidad lo pesó, lo midió y no dio la talla. No fue solo el presente que vivimos cuando fue presidente Macri, sino las consecuencias que esa presidencia nos hace vivir hoy" y agregó: "Nosotros debemos como hoy aquí seguir trabajando en estas iniciativas que, lo que buscan es generar una sociedad más justa e igual, al menos en el punto de partida a la hora de recibir salud y educación".

Criticas a Larreta y el lenguaje inclusivo



El presidente del PJ bonaerense cuestionó también la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de prohibir el uso en las escuelas porteñas del lenguaje inclusivo, particularmente en "documentos oficiales" y en "contenidos curriculares" empleados por les docentes.



"Yo no hablo con 'e', entiendo hasta ahí, pero acompaño. Yo acompaño. Y era la gran noticia de todos los canales de noticias, un señor que nos decía que no se iba a usar la letra 'e'. Y decía, bueno, espero que ahora la gran noticia en todos esos medios sea que se va a hacer un hospital de más de 2.000 metros cuadrados para que se atiendan los jubilados y jubiladas", expresó y agregó: "A ver si un día también nos ponemos en las cosas importantes más allá de andar macaneando marquetineramente en la tele".



Kirchner sostuvo que "no sé quién lo habrá asesorado pero, ir a decirle a las pibas y a los pibes que no van a poder hablar como ellos quieren, generalmente en el mundo eso ha fracasado rotundamente. Pero bueno, cada uno con su librito".



"Vemos hoy que muchos dicen que hay que decir la palabra futuro y contratan consultoras, cada vez hay menos ideas, son presos de consultoras, les venden paquetes no para mejorar la gestión sino para ver como engañan, cómo hacen creer que generan expectativas. No hay que generar expectativas hay que generar realidades", advirtió el legislador en su discurso.