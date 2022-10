Máximo Kirchner habló sobre el escenario montado en la Plaza de Mayo y le respondió a la CGT: “El desafío por delante no es ver quién tiene lugar en las listas”. Los dirigentes de la central obrera habían planteado en su acto en Obras Sanitarias que quieren “poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”, en alusión al lanzamiento de su espacio político-sindical.

“Los mismos trabajadores que aceptaron durante la pandemia un descuento en el salario, entendiendo que al no asistir a su trabajo era la mejor manera de contribuir a la Patria, esos trabajadores son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlos porque son difíciles las peleas. Y con conocimiento de causa les puedo decir que entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2015 todos los días era peldaño por peldaño para salir del infierno. Nos hubiera gustado hacer mucho más, pero cada cosa que se hizo siempre fue teniendo en cuenta que en el centro de la acción debe estar el ser humano para así poder desarrollar un país, sueños, anhelos que tiene nuestra sociedad”, apuntó el ex jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio. Y pidió: “Nuestros trabajadores, aparte de sus paritarias, también necesitan una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias”.

A su vez, de cara a las elecciones del año que viene, consideró: “No podemos darnos el lujo de la tristeza, tiene que haber esperanza. Esta plaza demuestra que vamos a poder salir adelante y ofrecer en 2023 a la sociedad argentina un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga”.

Por último, volvió a atacar al ex Presidente Mauricio Macri: “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias ni lo que la hora demandaba. Maleducado. Alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo, que confió en él para salir adelante?”.

Los movimientos sociales llevaron a cabo su “Cabildo Abierto” en el estadio del club Laferrere, en La Matanza. “Nuestro más importante favor a este proceso político es alentar la organización comunitaria y alzar la voz para que nuestro gobierno encuentre hoy, ya en tiempo de descuento, la respuesta que necesita el pueblo”, señaló Daniel Menéndez, líder de Somos Barrios de Pie, funcionario del ministerio de Desarrollo Social y uno de los oradores del acto.

Por su parte, Juan Carlos Alderete, diputado Nacional y dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) dijo que “la inflación se come los salarios y crecen el hambre y la pobreza”. En tanto, Patricia Cubría, del Movimiento Evita, aprovechó la ocasión para postularse a intendenta de La Matanza.

Llegó La Cámpora a Plaza de Mayo y marcha junto a la CTA y Pablo Moyano por el 17 de octubre. Se esperan discursos de Hugo Yasky (CTA), “Cachorro” Godoy (CTA), Pablo Moyano y Máximo Kirchner. Dentro de la columna de La Cámpora arribó Amado Boudou.

Amplia convocatoria de militantes peronistas en Plaza de Mayo. A los integrantes del gremio Camioneros, que no participaron del encuentro que organizó la CGT en Obras Sanitarias para celebrar el Día de la Lealtad, se sumaron de otros sectores como la UTA y otras organizaciones.