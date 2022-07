¿Una muestra de unidad? Ministros, la titular de la AFIP y el presidente del Banco Central acompañaron a Silvina Batakis en la conferencia de prensa en la que presentó sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda.

Con un menú de propuestas cuyos ejes principales apuntan a lograr el equilibrio fiscal, descartan una devaluación del peso, ponen bajo la lupa la suba de precios y ratifica el cumplimiento de la metas acordadas con el FMI, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, salió ayer a dar señales claras del rumbo económico del Gobierno para calmar a los mercados.

Con su hoja de ruta, Batakis pretende un ahorro para el Estado nacional de $600.000, que pretende compensar con una suba de impuestos, más precisamente una actualización y unificación en todo el país del avalúo fiscal inmobiliario tal como el que implementó en Buenos Aires cuando fue ministra de Economía de Daniel Scioli.

El mensaje que más resonó el anunció de la ministra en la presentación fue: 'No vamos a gastar más de lo que tenemos'.

Así, en un contexto donde aún resta conocer el detalle o letra chica de la docena de medidas anunciadas por Batakis, la reacción de los mercados fue dispar. Por un lado se logró contener la marcha alcista del dólar paralelo o blue que cerró en $268, con una baja de $5. Pero los bonos de la deuda y la Bolsa porteña volvieron a caer a la inversa del riesgo país, que escaló otros puntos hasta saltar hasta 2.667, aunque el Banco Central quebró la racha negativa y volvió a comprar dólares después de verse forzado a desprenderse de más de U$S 500 millones la semana pasada.

Otra de las medidas anunciadas por Batakis prevé ampliar el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado Nacional, lo que implica un nuevo esquema para los empleos del Estado.

'No vamos a gastar más de lo que tenemos', señaló Batakis durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. 'Soy una persona que cree en el equilibrio fiscal y la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica', indicó Batakis.

En este sentido, dejó en claro que 'las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y ejecución de sus propias erogaciones, va a ser solamente acorde con la proyección de la caja real'. Aquí no se descarta un recorte a las partidas que se transfiere a las provincias.

'Soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal', subrayó Batakis, quien también propuso la 'creación de un Comité Asesor de Deuda que evalúe, analice y haga propuestas en materia de deuda soberana en pesos'. Por otro lado, se pondrá en marcha una 'modificación en la Ley de Administración Financiera en dos sentidos: la primera es que todos los organismos del Sector Público Nacional tienen que estar contemplados en el manejo eficiente del Presupuesto y las erogaciones'.

En cuanto a la evolución del acuerdo alcanzado con el FMI, que a la brevedad iniciará la segunda auditoría de las cuentas públicas del segundo trimestre, aclaró que 'se mantendrán las metas y las tendremos que cumplir'.

La ministra fue taxativa al momento de referirse al mercado de la deuda en pesos: 'De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo'. Por otra parte, la estampida de los precios en esta última semana ocupó un capítulo especial de sus definiciones. 'No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones', subrayó la funcionaria.

En este contexto, adelantó la necesidad de 'conformar la autoridad nacional de Defensa de la Competencia' y adelantó que 'esta semana' desde el Gobierno se avanzará 'en su reglamentación para proponer el concurso de ese tribunal'. También, se manifestó a favor de un mercado de pesos con 'tasas positivas' que siga el derrotero de la inflación, en tanto que no mostró mayores reparos a la evolución del tipo de cambio y descartó así una devaluación.

'Entendemos que el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio. Hay que dimensionar que el mercado del dólar paralelo mueve U$S 3 millones por día mientras que el oficial tiene un mercado del U$S 1.000 millones diarios', puntualizó la funcionaria.

Una a una todas las medidas en carpeta

Se modificará la ley de Administración Financiera para que todos los organismos del sector público realicen sus erogaciones de forma eficiente a través de un sistema de Cuentas Únicas.- Este nuevo sistema de planificación de los recursos del Estado permitirá un ahorro de $ 600.000 millones. Esta medida ya la aplicó Batakis fue ministra de Economía de Daniel Scioli y el entonces ministro de Economía nacional, Axel Kicillof, les regateaba los fondos a la provincia de Buenos Aires.

Se ampliará el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado. Durante la gestión de Alberto hubo miles de ingresos al Estado desde el PAMI, Anses, AFIP, entre otros. También hubo ingresos a planta permanente de contratados.

Se va a migrar al Ministerio de Economía el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias, con el objetivo de homogeneizar las valuaciones de todo el país.

Se creará un Comité Asesor de la Deuda Soberana en Pesos para desactivar la bomba en torno a las Leliq.

Se prevé avanzar en un esquema de tasas de interés positivas, es decir por encima de la inflación para la toma de deuda en pesos que tendrán su correlato en las tasas de los depósitos a plazo fijo

Las cuotas presupuestarias mensuales que otorga el Ministerio de Economía a la Administración Nacional se liberarán en línea con la proyección de caja real.

Se respetará el esquema de segmentación tarifaria para los usuarios y usuarias de gas y electricidad previsto en el decreto 332, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.

Se unificará y actualizará el avalúo fiscal inmobiliario lo que implicará una suba del impuesto a la propiedad.

Alberto puede controlar 'paulatinamente' el déficit

En Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández visitó ayer el partido bonaerense de Berazategui, donde recorrió obras de repavimentación.

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que la intención del Gobierno es 'dar una señal clara' a los mercados para que entiendan que Argentina está dispuesta a controlar 'paulatinamente' el déficit fiscal y que el dólar 'tiene un valor adecuado', al referirse a las medidas presentadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis.

'Que todos los mercados entiendan que Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra: a controlar el gasto público, seguir en el camino de controlar el déficit fiscal, paulatinamente, para que no se convierta en un ajuste que dañe a la gente, y dar una señal clara que estamos seguros de que el dólar que estamos proponiendo para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de esa celda', remarcó Fernández al encabezar una recorrida por obras públicas en la localidad bonaerense de Berazategui.

Por otra parte, destacó que la economía nacional sigue creciendo de la mano de la obra pública, a la que calificó de 'dinamizadora'. 'Estamos en 450 mil (puestos de trabajo en el sector); eso es un récord de trabajadores de la construcción y nos pone muy contentos que haya sido la obra pública la que haya motorizado esto. Hay 5 mil obras públicas en todo el país, como esta (por los trabajos de repavimentación en Berazategui), llevando trabajo y bienestar a todos los pueblos del país', insistió el Presidente en referencia al Programa Ejes de Conectividad Urbana.

Y en esa línea, subrayó: 'Creemos en la obra pública como dinamizadora'. Por último, durante la recorrida por el sur del conurbano recordó que el sábado el Estado entregó la vivienda número 50 mil, mientras avanza en la construcción de 120 mil restantes. Fernández había mantenido el domingo reuniones con Batakis para analizar las medidas.