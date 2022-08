El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró ayer U$S 80 millones en el mercado cambiario y acumula cerca de U$S 120 millones en intervenciones netas las últimas cinco jornadas, su mejor racha desde finales de junio, según fuentes de mercado.

En total, el volumen operado en el segmento de contado del Mercado Único y Libre de Cambios fue de U$S 270,9 millones, mientras que en el mercado de futuros del Rofex se operaron U$S 459 millones. Uno de los principales factores que están influyendo en la posibilidad del Central de comprar divisas es la menor demanda de dólares para importación de energía, que están por debajo del promedio diario de las últimas semanas. La demanda para importación de energía alcanzó los U$S 2.400 millones en julio.