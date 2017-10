El abogado Adrián Albor, defensor del dirigente piquetero Luis D'Elía presentó este mediodía un pedido de eximición de prisión en la causa en la que el militante kirchnerista está imputado por la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman sobre el Memorándum con Irán. El juez, según explicaron fuentes judiciales a Infobae, rechazó "in limine" el pedido de D'Elía y señaló que "no hay ninguna orden restrictiva de la libertad respecto de los imputados en la causa".

Eso implica que en la etapa actual de la causa no hay riesgo para la libertad de ninguno de los imputados entre los que se encuentran también la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, y el ex canciller Héctor Timerman. Bonadio le pidió a la Dirección Nacional de Reincidencia que determine si existe alguna orden restrictiva de la libertad para D'Elía de parte de otro magistrado para, de existir, se le remita la presentación hecha por el defensor del dirigente kirchnerista.

El dirigente piquetero está acusado de encubrir a los acusados iraníes de volar la AMIA, a cambio de restablecer relaciones comerciales. Cabe recordar que el fiscal Gerardo Pollicita confirmó que al menos dos llamadas telefónicas del dirigente proiraní, se hicieron antes de la firma del pacto con Irán, en enero de 2013.

Allí D'Elía y el líder de la la comunidad iraní en la Argentina, Jorge Yusuf Kalil, se comunicaban con el ex encargado de negociaciones de Irán en Buenos Aires, Moshé Rabbani. Rabbani es el principal acusado como supuesto autor intelectual del ataque terrorista del 94, que dejó 85 muertos.