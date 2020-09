El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, afirmó en conferencia de prensa que aplicará desde hoy más restricciones en la provincia, teniendo en cuenta el aumento de casos de coronavirus, pero sobre todo la crítica situación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que está en el orden del 90% de ocupación.

Además, dijo que comprarán 500 cascos de oxígeno pero que también han iniciado gestiones con el gobierno nacional para el envío de respiradores. En ese sentido, Suarez adelantó que es probable que el lunes venga a la provincia el presidente Alberto Fernández.

"La reunión de ayer tuvo que ver con esto. La ministra Ana María Nadal ha pedido más respiradores que la Nación va a enviar. El presidente me manifestó la voluntad de hacer una visita a Mendoza el lunes que viene. Es probable que venga a la provincia. Le he pedido de todo: desde mayores fondos, adelantos del Tesoro de la Nación. También respiradores, mayores insumos, etc. Esperamos recibirlos", subrayó.

Suárez anunció las siguientes medidas para las zonas urbanas del Gran Mendoza que regirán hasta el 22 de septiembre:

*Se continuará con el cierre de los bares.

*Restaurantes y cafés van a seguir funcionando, pero sólo aquellos que tengan mesas al aire libre, no en lugares cerrados. Las mesas podrán ser ocupadas por 4 personas. Seguirán los mismos horarios de apertura y cierre de comercios. (En el caso de San Rafael, también podrán abrir los restaurantes y cafés con mesas al aire libre).

*Se restringe la concurrencia en los templos e iglesias a sólo 10 personas como máximo.

*Se limitará la asistencia a gimnasios al 30% de ocupación.

*Se cerrarán los clubes. “Creemos que es una medida necesaria para bajar la circulación de la gente, por unos días”, comentó.

*Seguirán las salidas por DNI, pero reforzarán los controles en la vía pública.

*Se restringirá la atención en la administración pública y se potenciará la atención online.

*No se permitirán las reuniones al aire libre de hasta 10 personas, como dispuso la Nación. “No las vamos a habilitar. No sabemos cómo se implementa esto de las juntadas al aire libre. Estaría lleno de gente en los parques si lo permitimos”, dijo Suárez.

*Respecto al turismo interno, Suárez indicó que “seguirá en Potrerillos, Cacheuta y Valle de Uco. Ahí no hay tanto riesgo. Los protocolos son estrictos y en esos lugares no hemos detectado ningún caso”, pero ejemplificó que “a San Rafael, Alvear y Malargüe no podrá ir alguien del Gran Mendoza”.