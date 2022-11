El Gobierno reactiva una herramienta desconocida para seguir la pelea contra la inflación. Entidades empresarias, sindicales, de defensa del consumidor, organismos públicos, universidades y representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires fueron convocados para comenzar a definir el próximo martes una 'agenda de trabajo' del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios. Se hará , a partir de una convocatoria realizada por la Secretaría de Comercio.

La Ley 26.992 creó en 2014 el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios como un espacio presidido por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Comercio) e integrado por un representante de la Jefatura de Gabinete como vicepresidente y otros de los Ministerios del Interior, Obras Públicas, Ciencia, Tecnología y Economía; y tres de las asociaciones de usuarios y consumidores legalmente constituidas y debidamente registradas.

Desde 2016, el Observatorio no tuvo actividad y las asociaciones venían solicitando la puesta en funcionamiento de esta herramienta creada según la ley 'con la finalidad de transparentar el acceso a la información sobre precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios ofrecidos en el territorio de la Nación y propender a una mayor protección de los consumidores y usuarios'.

Mediante la Resolución 99/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio convocó a entidades empresarias, sindicales, de defensa del consumidor, organismos públicos, universidades y representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a un encuentro para definir una 'agenda de trabajo' del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios.

La reunión se llevará a cabo el martes 22 de noviembre y en ella también se aprobará el reglamento interno de funcionamiento del ente creado en septiembre de 2014 por la ley 26.992, con el objeto de 'monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación'.

El presidente de la Asociación de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor (Adduc), Osvaldo Bassano, dijo a Télam que 'el Observatorio de Precios examina productos y servicios desde que salen de la producción hasta que llegan al consumidor' y recordó que 'en 2015 descubrimos como era la venta en negro de la fruta, que hoy sigue existiendo'.

No obstante, dijo que la convocatoria realizada ayer 'no está de acuerdo a la ley' y consideró que debido a la amplitud del llamamiento será 'como una audiencia pública donde nada es vinculante', por lo cual 'vamos a ir pero vamos a dejar constancia de que eso no es el Observatorio de Precios'. Por su parte, Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que 'el objetivo del observatorio es el estudio de cadenas de valor en el transcurso del tiempo, es un estudio que no tiene inmediatez pero es un proceso a mediano plazo'.

Canasta Básica Total

El costo de la canasta básica alimentaria total (CBT), que además de los alimentos mide productos de indumentaria y servicios, aumentó 9% en octubre, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con $139.737 para no caer por debajo de la línea de la pobreza.