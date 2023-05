La decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de ratificar que no será candidata fue un golpe a la ilusión de la militancia pero también un nuevo dolor de cabeza para el Frente de Todos, que ya no podrá descansar en una candidatura de la exmandataria. Sin un líder natural, se abre el juego a una competencia interna en la PASO, para la que ya hay varios anotados. Sin embargo, en el kirchnerismo no se dan por vencidos y activan un último operativo clamor.

Esta tarde hubo una reunión del Grupo de Ensenada, que conforman dirigentes y sindicalistas, para reafirmar el compromiso de una gran movilización el próximo 25 de mayo en apoyo a CFK. En la sede de Smata de la ciudad de Buenos Aires se dieron cita el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el diputado Leopoldo Moreau; el intendente de Ensenada, Mario Secco; el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Planini, entre otros.

“No se bajó, está proscripta”, enfatizó Larroque al término de la reunión. “Hay un sistema que impide que se presente. No es un problema de convencimiento. Hay un sistema de poder que no quiere que el peronismo vote a la candidata que más votos tiene”, aclaró. Y advirtió: “Tenemos que enfrentar a ese sistema y vamos a trabajar para que el 25 de mayo sea lo más parecido posible al 17 de octubre”.

Antes, en conferencia de prensa, el ministro bonaerense y referente de La Cámpora había asegurado que “venimos a ratificar la movilización del 25 de mayo. El lugar donde siempre se han debatido los destinos de nuestra patria ha sido la plaza de mayo, vamos a trasladar ahí la movilización”. También avisó que “el acto contará con la presencia como oradora central de la compañera Cristina Fernández de Kirchner”. Y arengó: “Con la democracia en peligro, esta pelea se resuelve en la calle. vamos a reventar la plaza de mayo”.

Este mismo colectivo se había reunido el pasado 10 de abril en Smata, en esa oportunidad bajo el lema “Democracia o Mafia Judicial”, para anunciar los detalles de un acto que se hiciera en Plaza Lavalle frente a los Tribunales.

La fecha elegida no es casual. El próximo 25 de mayo se cumplirán 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, quien asumió ese día -y no el 10 de diciembre- porque el entonces presidente elegido por el Parlamento, Eduardo Duhalde, decidió adelantar las elecciones y la entrega de mando del Poder Ejecutivo por la situación social.

La cita del próximo jueves será un capítulo más del largo operativo clamor que comenzó hace meses en distintos puntos del país. Más allá de la carta pública de Cristina Kirchner, en Plaza de Mayo hablará directamente a la militancia. El núcleo duro K confía en que si la movilización popular es lo suficientemente importante, la vicepresidenta podría repensar su decisión y ceder ante el pedido de que sea candidata en las PASO.

El operativo clamor comenzó en marzo en un plenario del kirchnerismo en Avellaneda que llamaba a “romper la proscripción contra Cristina Kirchner”, condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Luego se retomó el 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria. El 13 de abril pasado se sumó un acto frente al Palacio de Tribunales, que tuvo como principal orador al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Casi 10 días después, el 22 de abril en Ferro, Máximo Kirchner cerró el encuentro llamado “La Ciudad con Cristina”.