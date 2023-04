Javier Milei volvió a hacerle un guiño al ala dura del PRO y por primera vez en lo que va de la campaña habló de la posibiidad de ir a unas PASO con Patricia Bullrich. “Si gana ella, acompaño”, dijo el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, quien volvió a apuntar contra Elisa Carrió por sus críticas hacia Mauricio Macri.

El economista liberal señaló que “ya es tarde” para aceptar una eventual candidatura a vicepresidente junto con Bullrich, pero advirtió que está dispuesto a ir a internas en un nuevo espacio político. “Para mí lo importante es cambiar la Argentina. Ahora es muy tarde al planteo de ir de vice, pero a crear un nuevo espacio y hacer la interna no, todavía estamos a tiempo. Sería darle una solución más pura”, explicó.

En esa línea, Milei adelantó que si le tocara ganar en una eventual interna con la expresidenta del PRO, convocará a una gran parte del equipo que está con ella. “Dada su experiencia en seguridad, podría ser ministra. Discutiría con ella el rol que considere más pertinente. ¿Cómo no voy a convocar personas que considero valiosas?”, señaló.

El diputado, que lleva algunas semanas haciéndole guiños ala más dura del PRO -integrada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, entre otros-, también habló de sumar a Mauricio Macri en un eventual gobierno. “¿Cómo no voy a sumar y a convocar a alguien que tiene la experiencia y el excelente trabajo que hizo a nivel internacional? Eso Macri lo hizo fabulosamente bien, ¿por qué vamos a desperdiciar eso?”.

El economista libertario volvió a responderle a Elisa Carrió, quien había advertido que Mauricio Macri no quería estar dentro de Juntos por el Cambio y deseaba compartir un espacio junto con Milei. Con su característica ácidez, esgrimió: “En el plano humano me irrita la traición, me parece absolutamente desleal. Lo que yo veo es que todos se le colgaron a Macri para afanar con cargos y curros. Esa es la lógica de los radicales y la coalición cívica, son los arrastrados que hacen cualquier cosa por un currito”.

“El Gobierno de Macri no pudo avanzar hacia donde tenía que avanzar porque justamente los radicales, la Coalición Cívica y el ala blanda del PRO lo tiraban para atrás. Esto mismo lo dijo en una presentación de su libro. Es su propia autocrítica”, agregó.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza ha defendido en varias ocasiones a sólo dos personas de lo que él denomina la “casta política” dentro de la coalición opositora: al expresidente Macri y a su exminstra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En tanto, no es la primera vez que Carrió realiza críticas de manera pública a Milei y, en la misma entrevista del domingo, señaló: “Veo la violencia y las cosas que se dijeron de Florencia Kirchner, que violan su intimidad, o las cosas que dice Milei y pienso que hay que alejarse del mal. Son como la contracara de Cristina”.

“Hay un nuevo rumbo que va al autoritarismo. El discurso de Trump no es distinto del de Milei”, insistió.

Fuente: TN