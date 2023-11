El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, intentó sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral argentino, volvió a agitar la idea de "fraude" y anticipó que podría desconocer el resultado del balotaje que disputará el 19 de noviembre contra su adversario de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El líder ultraderechista evidenció así un abrupto giro respecto a su postura inicial en relación su derrota ante Massa en la primera vuelta electoral del 22 de octubre, que aceptó sin más a pesar del agite que sus voceros y militantes libertarios realizaron en redes sociales para instalar supuestas adulteraciones en el escrutinio, nunca denunciadas en la Justicia Electoral.

Pasados los días, Milei volvió sobre sus pasos y en una entrevista brindada la noche del martes al periodista peruano Jaime Bayly, el candidato presidencial de LLA puso por primera vez en duda el resultado de los comicios nacionales, dijo que no acepta su derrota y objetó la integración de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

"Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado", sostuvo, sin brindar pruebas concretas sobre sus afirmaciones, y aseveró que la Cámara Nacional Electoral -autoridad superior de aplicación de la legislación político-electoral y encargada del escrutinio definitivo- "está muy influenciada por el poder político".

El postulante a la Casa Rosada de La Libertad Avanza fue más allá y al referirse al posible resultado del balotaje, anticipó: "No lo podés aceptar".

Aunque la CNE no se expresó aún respecto de las recientes declaraciones, el 22 de octubre, mientras aún se votaba en las escuelas y los libertarios anticipaban en redes sociales posibles irregularidades en el proceso electoral, había emitido un comunicado en el que señalaba que todas las denuncias debían realizarse formalmente ante las autoridades competentes y que las mismas no podían realizarse de manera anónima.

Consultado por Télam, el exdirector Nacional Electoral, Alejandro Tullio, estimó que Milei "indudablemente está mal informado por sus colaboradores". "No le han dicho que los equipos de fiscalización y apoderados de LLA no sólo han aceptado el resultado de cada una de las 104.520 mesas escrutadas, ocasión en la que se resolvieron las inconsistencias que aparecían en el escrutinio provisorio, y que se hace en sede judicial, sino que no apelaron una sola de esas actas", apuntó.

En ese sentido, el miembro de la Red Mundial de Justicia Electoral evaluó que la intención de Milei de instalar la idea de fraude marca "una contradicción entre los actos de los apoderados y fiscales y los dichos a los que se refiere Milei".

La Libertad Avanza contó con fiscales partidarios en todos los eslabones que conforman el sistema y sumó veedores internacionales, entre otros, a Eduardo Bolsonaro -hijo del expresidente brasileño- quien afirmó ese mismo día que la forma de escrutinio de Argentina es "mejor" que la de su país.