El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, aseguró hoy en un acto en Mendoza que "tiene los votos para ganar la elección", aunque insistió con su pedido de "fiscalización" y pidió a sus militantes que "cuiden los votos" del balotaje del próximo 19 de noviembre.



El encuentro se realizó esta tarde en el Parque de la Independencia, ubicado en la ciudad capital de Mendoza, donde los simpatizantes del líder libertario se congregaron en la caravana denominada "Tour de la Libertad".



Previamente, pasadas las 18.15, el candidato presidencial se subió a bordo de la parte trasera de una camioneta en calle Perú y Sarmiento de la Ciudad de Mendoza, a pocos metros de la sede del tradicional Partido Demócrata (PD), aliado en la provincia al espacio que lidera el candidato, ante el asedio de sus simpatizantes que lo recibieron al grito de ¡Libertad, Libertad! entre otros cánticos.



En las afueras de la tradicional sede del partido conservador, con banderas amarillas que identifican al espacio libertario y otras argentinas, los simpatizantes del diputado nacional lo esperaban desde antes de las 17.



Los militantes lo escoltaron en las pocas cuadras que los separaban de la principal plaza del microcentro mendocino y le pedían autógrafos y fotos.



Milei estaba vestido con el mismo buzo deportivo y campera de cuero con que se lo ha visto en los últimos actos públicos, pese a que la temperatura superaba los 26 grados, y subió al escenario montado en la plaza donde brindó un discurso.



En su discurso, que inició cerca de las 19, Milei hizo una mención inicial al 34 aniversario de la caída del Muro de Berlín y afirmó: "Fue el día que el capitalismo derrotó al socialismo".



En su alocución, resaltó que en las elecciones generales, "el 63% de los argentinos le dijo que no al kirchnerismo" y señaló que el 60% de la Argentina "quiere las ideas de libertad".



En alusión al balotaje presidencial, donde se enfrentará con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, pidió a sus seguidores que "vayan a fiscalizar" y que "cuiden los votos para poder ganar"



Milei recorrió calle Sarmiento acompañado por los diputados nacionales electos por su frente en Mendoza y la ex candidata a gobernadora de Buenos Aires Carolina Piparó, entre otros colaboradores, hasta la plaza independencia donde se montó un escenario, frente el escudo.



Además de las banderas del Partido Libertario, pudieron observarse otras del Partido Demócrata, bombos, redoblantes, disfrazados con maquetas de motosierras en la cabeza y otro disfrazado de león, que le pusieron colorido a la jornada.



Se trata de la última caminata y acto proselitista del economista libertario antes del debate del domingo, ya que decidió suspender la actividad prevista para mañana con la militancia en el porteño Parque Lezama para "concentrarse" antes de enfrentarse con el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.



Esta mañana la sede del Partido Demócrata (PD), donde era la convocatoria para recibirlo, amaneció intervenida con pintadas en el edificio con mensajes como "la libertad avanza con botas" o "nunca más" a pocas horas de que Milei llegara a la provincia.



Los organizadores le pidieron a los militantes libertarios que lleven una bandera argentina, en un guiño a los votantes de la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich, quien utilizaba ese recurso durante su campaña electoral.



El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, arribó este mediodía a Mendoza, en un vuelo de una aerolínea comercial que aterrizó pasadas las 13 en el Aeropuerto Francisco Gabrielli, ubicado en el departamento de Las Heras, a pocos kilómetros de la ciudad capital, acompañado por la ex candidata a gobernadora de Buenos Aires, Carolina Píparo.



Esta es la segunda visita del diputado nacional a la provincia tras declararse presidenciable y la anterior fue el 5 de agosto, días antes de las primarias nacionales, donde encabezó una recorrida por distintas zonas del Gran Mendoza junto sus candidatos a diputados de la provincia.



En esa oportunidad, luego de recorrer unas cuadras rodeado por la militancia, el precandidato cerró su actividad sin acto político, ni conferencia de prensa, ante la sorpresa de aquellos que esperaban su palabra.



En las elecciones generales de octubre en Mendoza, según los datos del escrutinio definitivo, el candidato más votado en la provincia fue Milei, con 475.272 de los sufragios, es decir, el 42,37% de los votos afirmativos.



Por su parte, los asesores del líder libertario se reunieron en el hotel Libertador, con el fin de trabajar en esa misma línea y fortalecer la fiscalización para la segunda vuelta, informaron fuentes partidarias.



En el encuentro se repasó el trabajo que vienen haciendo con el objetivo de "cuidar" los votos y se evaluaron los distritos a fortalecer respecto de la primera vuelta.



En la reunión estuvieron Karina Milei, jefa de campaña; Guillermo Ferraro, coordinador del equipo de fiscalización; Nicolás Posse, jefe de los equipos técnicos; Guillermo Francos, quien sería ministro del Interior si gana Javier Milei; y Sebastián Pareja, Senador provincial electo y armador bonaerense.



A su vez, se confirmó la exclusión del espacio libertario del exasesor de campaña y uno de los principales operadores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Kikuchi.



El alejamiento de Kikuchi se debió a que algunos legisladores bonaerenses electos, acercados por el periodista, criticaron la "intromisión" del expresidente Mauricio Macri y la excandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, en La Libertad Avanza.



"Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de la casta política a la que vinimos a vencer", expresaron en un comunicado firmado por legisladores electos por la provincia de Buenos Aires de LLA.