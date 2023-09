Ante referentes económicos, el candidato presidencial más votado en las elecciones primarias dijo ayer que su plan de dolarización se aplicará según los precios del mercado.

"Soy liberal, creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado; hoy sería a 730″, afirmó Javier Milei, al exponer ayer en el Latam Economic Forum, realizado en la ciudad de Buenos Aires. Ayer, el dólar blue cerró en $720 en la city porteña.

Milei explicó que el pasivo del Banco Central se compone de la base monetaria (billetes y monedas en poder del público, más los depósitos en pesos de los bancos) y las Leliqs (que son como un bono o préstamo que toma el Banco Central de los bancos). En conjunto suman unos U$S 40.000 millones.

A su vez, indicó que el Banco Central tiene reservas por unos U$S 10.000 millones que se utilizarían para rescatar la base monetaria y que las Leliqs se rescatarían a partir de la venta de títulos públicos actualmente en poder del Central, cuya valuación nominal es de U$S 120.000 millones, pero de mercado es de U$S 30.000 millones. "Con estos recursos podemos dolarizar", insistió.

Sobre la instrumentación se pronunció a favor de un esquema similar al de El Salvador donde se propuso que la gente libremente cambie su moneda por dólares y que cuando se llega a los dos tercios se convalida legalmente. "Por eso la velocidad tendrá que ver con la velocidad con la que la gente cambie sus pesos", indicó.

El economista libertario ya había dicho que "hay dos cuestiones" centrales para llevar adelante la dolarización: "Una que tiene que ver con las Leliqs. Esto puede ser más rápido, por cómo están ubicados esos activos en la economía. Te puede demandar tres meses. Pero tenés el rescate de la base monetaria, que tiene un problema de índole operativo. Pensá que el billete más grande de la argentina son menos de 3 dólares. Tenés un problema de índole operativo: tenés que conseguir muchos billetes de baja denominación para que la economía pueda hacer las transacciones", sostuvo.

"Nosotros estamos trabajando con una solución. Vos libremente vas cambiando la moneda y cuando se convierte en los dos tercios de la base monetaria, en ese momento dolarizás totalmente, porque ahí tenés una suerte de plebiscito", insistió Milei.

El candidato reivindicó el Plan de Convertibilidad puesto en vigencia en la década del '90, durante el gobierno de Carlos Menem, "que llevó a la Argentina a ser el país con menos inflación en el mundo" con una paridad de 1 a 1 entre el peso y el dólar.

En una entrevista, el director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, consideró que una eventual dolarización en Argentina no sustituye la necesidad de "una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas". Valdés consideró que la dolarización "requiere de mucho apoyo político que van a tener que buscar" los que acompañan a Milei en su propuesta.