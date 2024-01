La Libertad Avanza tendrá esta semana el desafío de poder sancionar el proyecto Bases con los 'grandes acuerdos' ya cerrados con los bloques opositores dispuestos a respaldar la propuesta del oficialismo, que mantiene el corazón de esa iniciativa, y de enfrentar el primer paro de la CGT a menos de dos meses de asumir el Gobierno.

'Los grandes acuerdos ya estarían cerrados, el capítulo económico se modificaría muy poco. Un 70% de lo que se mandó saldría, todavía hay puntos en discusión pero vamos encaminados en la desregulación de la economía y las facultades delegadas, el martes 23 de enero podría darse el dictamen y el jueves sesionar', indicaron fuentes del espacio a Télam.

De esta manera, el oficialismo lograría dar curso a ley Bases sin entregar las modificaciones en materia económica y legislativa que consideran más importantes del programa político-económico del Gobierno Nacional. En este escenario, los dirigentes creen que se han conseguido los suficientes avales del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal para poder aprobar el proyecto del Ejecutivo sin alargar el debate en la prórroga de las sesiones extraordinarias que dispuso el viernes el Presidente.

Aunque desde LLA indicaron que 'puede pasar cualquier cosa' la próxima semana, se mostraron optimistas y aseguraron que los aportes de la oposición dialoguista 'fueron tomados en cuenta' y no modificaron la reforma económica y legislativa de fondo que esperaban.

El acuerdo entre el oficialismo y la oposición todavía no está cerrado, trascendió que comprenderá cuestiones centrales como la fórmula para aumentar las jubilaciones, los sectores productivos alcanzados por las retenciones y con qué porcentajes y el detalle de las empresas a privatizar.

De las propuestas económicas del gobierno, el acuerdo cambiaría las retenciones a las economías regionales, se fijarían las en 0%, que originalmente se llevaban a un 15% .Si bien se eliminarían las retenciones a las economías regionales, se mantendrían las alícuotas para las retenciones agropecuarias, dónde se impone un 33% sobre los derechos de exportación a la soja.

'Estamos sacando una reforma legislativa importante', aseguraron fuentes cercanas a LLA. Otro punto que aun se está analizando es que pasará con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya que desde la oposición piden incorporar como requisito que para poder liquidar dichos activos (luego de ser transferido al Tesoro), de una comisión Bicameral del Congreso. Sobre las empresas del Estado a privatizar, sólo se excluiría a YPF, aunque el bloque radical y Hacemos Coalición Federal también pide dejar al margen al Banco Nación, Arsat y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. Otro punto que se analiza es que las modificaciones de Bienes Personales se traten junto a los cambios que se harán al proyecto de Ganancias, que es una reforma impulsada por gobernadores de JXC para mejorar las arcas de sus provincias ya que se trata de tributos coparticipables. Paralelamente, desde LLA esperan mantener las modificaciones propuestas en cuanto a la reorganización de la Administración Pública nacional y lograr así sostener la política de 'déficit cero', una de las promesas más grandes de la campaña.

El proyecto de ley también tiene como objetivo habilitar la eliminación de reparticiones cuya finalidad sea replicada en otros organismos o en la justicia, como el INADI. Otro punto del acuerdo con los bloques opositores que están dispuestos a respaldar el proyecto es la propuesta sobre blanqueo de capitales y también se destaca desde la Libertad Avanza que no haya objeciones al pase a disponibilidad de los empleados estatales cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración del Estado.

Las conversaciones que se realizan en el Congreso las está realizando, el ministro del Interior Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen.

La Libertad Avanza decidió postergar su intento de sesión para el jueves para no coincidir con paro general y movilización por parte de la CGT del miércoles 24 de enero en rechazo de esta ley y el mega DNU.

Fuerte amenaza de Dar a los diputados

En medio de las reuniones del gobierno de Javier Milei con los bloques del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal para acelerar el tratamiento de la ley ómnibus, el secretario general de la CGT Héctor Daer lanzó una durísima amenaza contra diputados de la oposición 'dialoguistas' que negocian con La Libertad Avanza (LLA) para acompañar en la Cámara baja la aprobación del paquete de reforma del Estado.

'Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle', advirtió en tono amenazante a los diputados opositores. 'Si van y entregan el Banco Nación, no van a poder caminar porque no es un tema de los trabajadores sino que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país', advirtió, y planteó: 'El debate de fondo es si se va a destruir un instrumento, que no es el mejor pero que existe, para la actualización de las jubilaciones y el tema de las privatizaciones. Me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF'.

Dan de baja a más de 27 mil planes

Luego de la auditoría de los programas sociales que puso el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, el Gobierno anunció que darán de baja más de 27 mil planes sociales por incompatibilidades.

"Se detectaron 27.208 planes 'Potenciar Trabajo' y 12 'Potenciar empleo' con incompatibilidades a los que inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de $2.000.000.000 millones de del Estado nacional", indicó el Ministerio.

El Ejecutivo tomó la medida tras el cruce de información entre Anses y el Sinstys (Sistema de identificación nacional tributaria y social). Algunas de las incompatibilidades que se encontraron fueron "beneficios de jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos". También hallaron casos de "incompatibilidad por residencia en el extranjero, fallecidos o poseer un auto con menos de 10 años de antigüedad".

Massa y toda su tropa se pliegan al paro de la CGT

De vuelta al ruedo. Después de desaparecer de la escena política tras su derrota electoral, Sergio Massa busca reinventarse y recuperar terreno.

El excandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y exministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con veinte intendentes bonaerenses del Frente Renovador (FR), quienes ratificaron su apoyo y participación al paro y marcha convocados por la CGT para el 24 de enero y plantearon su rechazo a la Ley 'Bases y Puntos de Partida para La Libertad' y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impulsa el Gobierno.

En el encuentro, que se hizo la noche del viernes y los jefes comunales reportaron ayer en sus redes sociales, los intendentes discutieron sobre el aumento en las retenciones, la paralización de las obras públicas, la decisión de descontar el día de paro a los trabajadores estatales y los aumentos en los precios, entre otros puntos. También anticiparon que van a dialogar con productores locales y legisladores sobre las medidas que afectan a sus municipios, en posteos que realizaron en sus redes sociales, donde compartieron fotos de la reunión.

El intendente de General Pinto, Alfredo Zavatarelli, que compartió fotos del encuentro, escribió en su cuenta de X: 'Rechazamos la suba de retenciones y ratificamos marchar el 24 junto a la CGT, contra la Ley Omnibus y el DNU' y se pronunció en contra de 'la paralización de las obras públicas y un freno a los desmedidos aumentos de precios'.

El jefe comunal de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, precisó que comparte la decisión de 'defender a los productores contra la suba de retenciones que se quiere imponer al campo y a las pymes exportadoras'. 'También ratificamos nuestro compromiso de marchar el 24 junto a la CGT y el resto de los sectores perjudicados por la Ley Ómnibus y el DNU. Además de no descontar el día de paro a nuestros trabajadores respetando su derecho', agregó en la plataforma X.