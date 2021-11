El diputado electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, se vacunó contra el coronavirus, a pesar de haber cuestionado públicamente la campaña de inmunización, y las redes sociales se inundaron de comentarios irónicos..

"No soy antivacunas, soy re provacunas; aquellos que me tildaron como antivacunas quedan expuestos como mentirosos y quieren cargar el tema como una contradicción mía; en esa costumbre de poner todo en formato binario, lo más fácil para la progresía es decir que era antivacunas", ensayó Milei a modo de explicación. Sin embargo, durante la campaña electoral, Milei había reconocido que no estaba vacunado y puso en duda la eficacia de las drogas contra la covid-19.

"Eso que viaja por las venas de Milei es el Estado presente", fue una de las frases en tono de humorada que recibió el candidato de parte de un usuario de Twitter, donde también otros escribieron "Nooo Milei esa no es la mano invisible del mercado" y "Milei usando al Estado peronista y la vacuna que trajo la casta política. Al final, un globo más".

Randazzo sacó pase a Diputados

El candidato de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, consiguió los votos necesarios y podrá ocupar una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, según aseguraron fuentes de su espacio político tras el fin del recuento del escrutinio provisorio.