La falta de acuerdo con escándalo en Santa Fe y el mal paso en Córdoba y Jujuy fueron la gota que rebasó el vaso para el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, que tiró la toalla en el armado de la estructura nacional de su partido. Cansado con negociaciones truncas, decidió no apoyar a ningún candidato en algunas provincias, más precisamente las que desdoblaron sus comicios. Es decir, oficialmente no tendrá candidatos en muchos distritos ya que decidió bajar su apoyo a las candidaturas a gobernador y dejar que los partidos locales presenten boleta propia, pero sin utilizar sus símbolos: su imagen ni el nombre de La Libertad Avanza.

Con este escenario dejará a medio camino su plan de echar raíces en el interior del país en estas elecciones, aunque no perdería su poder de fuego con su candidatura presidencial, al menos en las urnas, ya que sigue cosechando votos y su figura aún no tendría techo y esto es su único capital.

A la falta de candidatos en algunos casos, la pelea por los cargos, en otras y el magro resultado electoral obtenido en las elecciones de Río Negro y Neuquén, desanimaron el armado político de Milei puertas afuera de su fortaleza, la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, ante el apremio del tiempo de cara a la conformación de listas, y a partir de sucesivas discusiones que no llegaron a buen puerto con los representantes de algunos sellos que integran el frente a nivel nacional, por ver quién es el mejor dirigente para competir en cada distrito, el diputado ratificó que concentrará su energía en llegar a la Casa Rosada, dejando un poco de lado el armado de estructuras en las provincias.

"Comunicamos desde el espacio que conduce Javier Milei, que nuestro objetivo son las próximas elecciones Presidenciales 2023. Nuestros esfuerzos y recursos en términos de fiscalización, comunicación, etc., estarán destinados a ese fin", señalaron desde el entorno del economista.

"Las únicas elecciones provinciales adelantadas en las que estamos participando son aquellas que han sido comunicadas oficialmente desde nuestras cuentas", dice el texto.

La decisión difundida por La Libertad Avanza se conoce luego de que Milei también rechazara presentar postulantes para los comicios de este domingo en Misiones y para las legislativas de junio en Corrientes, aunque el entorno del economista afirma que nunca hubo figuras propias en esos distritos.

Por el momento, la decisión de Milei no impacta sobre los armados en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. El economista aún no definió quién será su candidato a gobernador bonaerense. Se especula que el candidato será Fernando Burlando, pero desde la estructura libertaria se mantienen herméticos. Con todo, Burlando ya no niega los contactos con Milei y reconoce la posibilidad de ser el candidato de La Libertad Avanza en la provincia.

En Santa Fe, Milei bajó al candidato a gobernador libertario, Hernán Kovacevich, y terminó favoreciendo la candidatura de Carolina Losada (Juntos por el cambio). Es que Kovacevich podría complicarle a la candidata radical la interna contra Maximiliano Pullaro porque partía de una base de votos del 10%. Esta jugada implicó un cimbronazo para la diputada Amalia Granata que había cerrado filas con Milei y se quedó sola, sin alianza y sin el partido que la llevó a la banca en la Legislatura provincial.

En Córdoba y Jujuy el armado libertario explotó en medio de acusaciones cruzadas, traiciones y sospechas. Se inscribieron dos alianzas en la Justicia electoral provincial y eso inició una fenomenal pelea por el sello: un grupo lo quiere usar, y el otro dice que lo hace para bloquear cualquier candidatura por debajo de los diez puntos.

Armado en San Juan

En San Juan, aunque la provincia desdobló los comicios, Javier Milei sí competirá con candidatos propios bajo el nombre de Desarrollo y Libertad. Las fórmulas para las elecciones de gobernador están encabezadas por Agustín Ramírez, Paola Miers y Yolanda Agüero.

> Confirman que Vidal se bajó

El titular interino del Pro, Federico Angelini, confirmó ayer que la diputada María Eugenia Vidal declinó su precandidatura presidencial por "una decisión personal" y desestimó que se presente a competir por la jefatura de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

"Ella toma esta decisión porque es una decisión personal de no ser parte de la competencia, pero seguramente va a ser parte del proceso" electoral de la oposición, sostuvo Angelini en diálogo con la radio 990.

"Sabíamos que iba a haber un anuncio de parte de ella. Así que bueno, hay menos candidatos", remarcó Angelini.

El propio titular del Pro descartó que María Eugenia Vidal aspire a gobernar la ciudad de Buenos Aires.

"María Eugenia es una gran dirigente, tiene un enorme futuro donde crea que pueda aportar su granito de arena. Hoy nuestro candidato es Jorge Macri, hasta ella lo ha dicho", aseguró Angelini.

> Hoy publican el padrón provisorio

El padrón provisorio será publicado hoy, al cumplirse el tiempo fijado por la Cámara Nacional Electoral para la inclusión de las novedades registrales, de acuerdo con el cronograma previsto en el camino hacia las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre próximo.

De acuerdo con ese esquema, el 15 de mayo próximo (90 días antes de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias) es la fecha establecida como límite para la convocatoria a las PASO, algo que ya concretó el presidente Alberto Fernández con la publicación del decreto 237/2023 en el Boletín Oficial el 28 de abril pasado.

El cronograma continúa el 19 de mayo, día en que culmina el plazo para efectuar reclamos de electores sobre sus datos y solicitar eliminación de fallecidos del padrón. El 14 de junio finaliza el tiempo para pedir el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar de los comicios.