El presidente Javier Milei habló esta mañana tras anunciar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos y advirtió: “Les aviso que viene más. Pronto se van a enterar. Vamos a llamar a extraordinarias y enviar un proyecto de ley para la modificación del Estado”. El mandatario dijo que dentro de sus propias filas “estaban sorprendidos por el nivel de profundidad” de las medidas explicadas ayer en cadena nacional.

“Hemos detectado, entre leyes, regulaciones y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y una sociedad libre, cerca de 380.000 regulaciones. Queremos desmontar esa máquina de impedir”, prosiguió Milei en radio Rivadavia.

Respecto de las repercusiones que tuvo el anuncio en la sociedad, con varias manifestaciones en las calles y cacerolazos en distintos puntos del país, el presidente opinó que “puede ser que haya gente que sufra el síndrome de Estocolmo, que están enamorados del modelo que los empobrece”. “También hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo”, agregó.

Al conocerse el DNU uno de los primeros en manifestarse en contra fue el expresidente Alberto Fernández, que dijo que “la república está en riesgo”. “Lo que está en riesgo es con el populismo y no con libertad”, le respondió Milei.

“El corazón del entramado regulatorio tiene que ver con atacar los efectos, pero no las causas. Sistemáticamente, hemos habado del modelo de la casta que tiene una consecuencia en déficit fiscal. Tenés que financiar con deuda, emisión o con impuestos y después, cuando aparecen los efectos no deseados, generas normativas que intentan reparar sobre el efecto y no la causa”, ahondó el presidente.

El exvicepresidente del Banco de la Nación Argentina Lucas Llach “señaló que el paquete es market friendly. Una cosa es que hagas un paquete a favor del mercado o de las empresas, pero en el mercado las dos partes ganan”, dijo el Milei. “El derogar [el programa] Compre Argentino, la promoción industrial y comercial favorece a la gente y se cierran determinados quioscos. El DNU es la solución de mercado”, aseguró.

“A la persona de clase media le digo que se va a beneficiar con a baja de la inflación, la mejora de la economía y que va a tener un mejor trabajo y nivel de vida. Lo que estamos haciendo es mejorando la macroeconomía. Es un paquete de estabilización que muchas cosa no me caen simpáticas, pero es para resolver la inflación. Acá sí hay emergencia. Me da gracia que los kirchneristas digan que no había emergencia”, continuó Milei en la entrevista radial.

El mandatario nacional dijo que en la segunda semana (de su Gobierno) los precios crecieron 18,1%. “Si no hacíamos corrección monetaria para que el Banco dejara de emitir dinero Argentina estaba sentando las bases para una hiperinflación”, explicó, y aseguró que “eso no terminaba bien”.

Milei reconoció que algunas de las medidas son “antipáticas”, pero indicó que el “60% del ajuste esta vez cae sobre el Estado”. Ante la consulta de si va a subir el precio de todo y va a haber un problema de precios en el mercado, el presidente indicó que “no sincerar los precios va a un resultado peor”.

Respecto del derecho de huelga, el titular del Ejecutivo explicó que hay servicios esenciales, como la educación, en los que “ya no podés perder días de clases porque es irreparable a largo plazo”. “Es un bien esencial, no puede haber paro. Tanto en educación como en salud tienen que dejar un 75% de los servicios garantizado para cumplir con las horas porque o si no estamos hipotecando el futuro”, se explayó.

Milei también habló de la quita del cepo: “Cuando terminemos de sanear el Banco Central y la cuestión monetaria ahí lo vamos a sacar, porque el cepo genera un exceso de demanda que impulsa un exceso de demanda en la economía”. Para el mandatario, liberar el cepo “permite que se reactive la actividad económica, pero no podemos sacarlo ahora”.

“Dejó de ser delito comprar el [dólar] blue. Es libre. Nadie te va a perseguir por comprar el dólar que quieras. Y ahora podés pactar contratos en moneda extranjera”, prosiguió el presidente, que destacó: “Es un shock de libertad”.