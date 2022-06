El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional, Gerardo Morales, cuestionó con mucha dureza al ex presidente Mauricio Macri por haber sostenido que Hipólito Yrigoyen fue uno de los primeros impulsores del populismo en América Latina.

En una carta abierta que dio a conocer en el mediodía de este domingo, Morales sostuvo que “vivir de la grieta no es el camino” y que “menos aún es generar una grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR como lo estas haciendo últimamente”.

“Si tu intención es romper Juntos por el Cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente”, indicó el mandatario jujeño, al tiempo que acusó a Macri de “denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida por una mejor argentina”.

Morales consideró que “no es momento de peleas entre políticos” porque el país vive “una situación muy difícil”. En ese sentido sostuvo que “el camino es la tolerancia y el diálogo” que son “los atributos que nos exige la sociedad a quienes tenemos responsabilidad política”. Y remató: “Los mismos atributos que hasta hace poco revindicabas de Hipólito Hirigoyen”.

“Como presidente del radicalismo no puedo dejar pasar tu descalificación sobre quien fue el primer presidente electo por el voto popular”, señaló el jujeño. Y agregó: “Denigrar la figura histórica de una persona que entregó su vida a la obra de una mejor Argentina, es además hacerle daño a nuestra propia historia de país”.

En uno de los párrafos más duros de la carta abierta, Morales afirmó: “Veo que lejos de asumir tu posición histórica y de posicionarte por arriba de las mezquindades políticas para servir como actor en un espacio de construcción para el bien del país, estas sucumbiendo a la tentación de subirte a modas efímeras que solo acarrean más destrucción”.

“Mauricio, ya discutimos esto personalmente en agosto del 2014. Recuerdo que en ese entonces asumimos el compromiso de no profundizar las diferencias que tenemos, sino consolidar nuestras visiones compartidas, para así privilegiar al pueblo argentino por encima de todo”, explicó.

El presidente de la UCR dejó en claro que su voluntad lejos está de romper la coalición y confirmó la pertenencia del partido político que conduce a la coalición opositora. “La Unión Cívica Radical ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio porque estamos convencidos que es la confluencia de los partidos democráticos donde radica la posibilidad de darle un mejor futuro al país”, agregó.

En el final de la carta, y luego de detallar los logros de la gestión de Yrigoyen, Morales le dejó un mensaje a Macri, con una crítica en el medio para el gobierno nacional. “La nefasta situación económica e institucional a la que nos está llevando el Frente de Todos, exige que estemos a la altura del verdadero desafío que tiene toda la política: mejorarle la vida a la gente y defender la república”, aseguró.

No es el primer cruce que tienen Morales con Macri. La relación está muy dañada por las diferencias ideológicas y la lucha de poder interna para ganar volumen y terreno dentro de Juntos por el Cambio. Poco tiempo atrás el gobernador jujeño había asegurado que el ex presidente no era su jefe y que revindicaba el neoliberalismo con el que la UCR no se sentía representada.

“Yo planteo las cosas que veo que están mal, y eso no le gusta al PRO. Su partido venía comandando la coalición de Juntos por el Cambio y eso ya no va a ocurrir”, sentenció en su momento. Las diferencias se están profundizando con el advenimiento del tiempo electoral y la discusión sobre el camino que debe seguir la oposición.