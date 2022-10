El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó este miércoles 12 de octubre que desdoblará las elecciones de 2023 en esa provincia.

En ese sentido, Morales explicó que los comicios se desarrollarán junto a los que son para elegir a los representantes que se encargarán de discutir una reforma constitucional.

Acompañado por el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim, el mandatario indicó en una conferencia de prensa: "No tenemos una definición sobre la fecha. Todo tiene que encuadrarse en el articulo 18 de la Constitución provincial y ello lo anunciaremos oportunamente".

Gerardo Morales busca la reforma parcial de la Constitución provincial en la Legislatura jujeña

La decisión de unificar las elecciones de convencionales constituyentes y para elegir al nuevo gobernador, intendentes y cargos legislativos llegó después que se consiguiera la aprobación para continuar con el proceso de la reforma parcial de la Constitución provincial en la Legislatura jujeña. .

"No pretendemos con la reforma una re-reelección sino realmente dejar una Constitución para los tiempos, así que va a haber un candidato a gobernador que no voy a ser yo", aseguró Morales.

En otro sentido, resaltó que actualmente el país atraviesa "una situación económica difícil, debido a que la inflación no cede, no baja, lo que requiere no incurrir en mayores erogaciones".

La reforma constitucional que busca Gerardo Morales

Los principales aspectos a analizar de cara a la reforma tiene que ver con las restricciones para las protestas sociales y la promoción de la prohibición del indulto para los que realicen delitos de corrupción, entre otras cosas.

"Está abierto el debate, hay muchos que se oponen a los puntos establecidos, pero todavía hay mucho para discutir, es un paso en lo institucional muy importante el que estamos dando", expresó.

"El tiempo que va a llevar desde la aprobación de la ley hasta que convoquemos a las elecciones provinciales, en conjunto a las de constituyentes, va a ser un buen tiempo para lograr la mayor síntesis de acuerdo con los espacios políticos", cerró.