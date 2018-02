El líder camionero Hugo Moyano pasó un incómodo momento al intentar dar explicaciones sobre las causas que enfrenta en la Justicia y aseguró que no está imputado "en nada".

Mirtha Legrand comenzó por señalar que se lo investiga por presunto lavado de activos en OCA-Camioneros, que se tramita en Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo. "Me entero acá de eso", dijo el sindicalista y agregó que hace un año que están tratando de "evitar que la empresa deje siete mil trabajadores en la calle".

"En esa empresa no debemos nada, pero el déficit de la obra social, que tenemos porque el Gobierno nos debe $1.500 millones y porque la empresa más grande no aporta, se cubre con dinero del sindicato", explicó.

"Lavado de activos en el club Independiente, imputado a la espera del dictamen del fiscal", continuó la conductora. "No estoy imputado", replicó inmediatamente. A lo que Mirtha le recriminó: "¿No hizo nada usted? Usted es rico y antes no era rico".

BRUTO, IMPRESENTABLE, CARADURA ¿tener algo es ser deshonesto? Si un dirigente sindical tiene algo ya es un negro…” le dijo Hugo Moyano al periodista, Alfredo Leuco. pic.twitter.com/9KlzqaLN9i — Sin fueros (@Republicana2018) 18 de febrero de 2018

"Rico de qué (sic), ¿tener una casa o un departamento es ser rico? De todo han dicho de mí, pero yo no me detengo a contestar porque es inútil", fue la explicación de Moyano.

El gremialista vive en Parque Leloir, en Ituzaingó, en una fastuosa propiedad ubicada en la calle Udaondo. Tiene espacio para caballeriza, piscina, gimnasio y quincho. Diez mil metros cuadrados, dos pisos, y revestimiento de piedra. Además, cuenta con un inmenso parque custodiado por vigilancia privada.

Hace pocos días, la Justicia ordenó levantar su secreto bancario en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.

En cuanto a la causa de Independiente, se quejó de que la denuncia provenga del ex jefe de la barrabrava "Bebote" Álvarez, quien actualmente detenido. Por su parte, Mirtha se molestó porque el camionero "niega siempre todo".

"La realidad es que me acusan de todo pero no estoy imputado en nada", reafirmó Moyano.

En ese momento, el periodista Alfredo Leuco intervino y le preguntó si era verdad que el Sanatorio Antártida lo construyó una empresa que pertenece a la familia de su mujer y sin licitación pública.

La réplica del Camionero no dejó lugar a dudas."Usted puede entender mucho de periodismo, pero yo sé cómo ahorrar dinero en una organización, y eso es ahorrar dinero. Si usted hace una licitación las empresas le cobran cualquier cosa y no le garantizan nada. Yo tengo la tranquilidad de que mando a hacer algo y lo van a hacer como corresponde y no me van a cobrar de más".

También agregó que está todo "demostrado" en los papeles y que los presentará cuando la Justicia lo requiera.

Leuco insistió en que muchos otros proveedores del sindicato pertenecen a miembros de su familia, como el caso de la empresa que hace los uniformes. "¿Qué tiene de malo? Yo sé lo que hago. El afiliado aprueba los balances", dijo.

A su turno, Mirtha insistió en que "se dice que tiene una fortuna de más de U$S 20 millones". Moyano dijo que la prensa publica "disparates" y aclaró que sólo tiene un departamento en Barracas, en el que vive hace 22 años, y una quinta. "Cuando la Justicia llame, ahí estará la documentación", repitió.

Moyano también negó estar involucrado con el negocio de la recolección de la basura a través de la empresa Covelia y argumentó que todas las denuncias que se acumulan en su contra se deben simplemente al hecho de que es un dirigente sindical.

Por otro lado, justificó la necesidad de una movilización el 21 de febrero: "Dialogar por dialogar no sirve, el diálogo es importante cuando hay respuesta", dijo sobre la relación con el Gobierno. Y argumentó: "La gente está inquieta, ¿cómo se expresa cuando tiene necesidades, cuando pierde poder adquisitivo, cuando sucede lo que sucedió con los jubilados, cuando no se cumple todo lo que dice el Gobierno? ¿Cómo se hace para protestar?".