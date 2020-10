Cientos de productores rurales de Entre Ríos protestaron ayer en Santa Elena, donde se encuentra el campo que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, asegura que fue usurpado.

"No le tenemos miedo a (el dirigente Juan) Grabois, no le tenemos miedo a (la vicepresidenta) Cristina Kirchner", dijo ayer el exministro en la protesta.

En el multitudinario banderazo de ayer en Santa Elena, a 150 kilómetros de la capital entrerriana, los productores arribaron a la estancia Casa Nueva, pese al mal clima por las precipitaciones. Lo hicieron con carteles de "Fuera Grabois de Entre Ríos, no a la usurpación", y "respeto a la Constitución".

Grabois, señalado como una figura afín al Gobierno, respalda la ocupación de la estancia Casa Nueva luego de que Dolores Etchevehere, hermana del exfuncionario nacional, anunciara una cesión de tierras. El exministro, su madre y sus hermanos, sostienen que Dolores ya no es integrante de la empresa propietaria del predio.

Dolores Etchevehere, la hermana del exministro del macrismo, defiende los objetivos del movimiento social Proyecto Artigas en la estancia Casa Nueva, para que desarrolle una iniciativa agroecológica atravesada por la disputa por la herencia de su familia y por el uso del predio en litigio en la localidad de Santa Elena, Entre Ríos.

El Proyecto Artigas es una iniciativa que espera favorecer a "sectores despojados y humildes, a las mujeres que son oprimidas y a todos aquellos que consideren que sus derechos fueron vulnerados", señala Dolores.

Grabois apoya la toma y es abogado de Dolores, que acusa a sus hermanos de "administración fraudulenta, evasión, lavado y explotación laboral" en las empresas del grupo familiar en Entre Ríos. Dolores anunció que donó el 40% de sus tierras a Grabois para la instalación de una colonia agroecológica. El exministro que "los campos fueron tomados por la fuerza, en Entre Ríos en nombre de Juan Grabois".

En la entrada a la estancia Casa Nueva se encuentran productores que respaldan al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri controlando que no ingresen activistas de la agrupación "Proyecto Artigas" que conduce Juan Grabois.

En la casa principal de la estancia, en tanto, se encuentra Dolores Etchevehere junto a alrededor de 100 militantes de dicho movimiento social.

Según cálculos de medios nacionales, hasta mil personas participaron ayer del banderazo en Entre Ríos. Por su parte, Luis Miguel Etchevehere señaló que no se irán de la puerta del campo hasta que sean desalojados los ocupantes. "Vamos a estar en la puerta del campo hasta que la Justicia los saque".

Denunció que la política provincial y nacional no están cumpliendo con sus responsabilidades y no sólo que no repudiaron el hecho, "sino que están apoyando con dinero y poder político a los usurpadores".

Para los ruralistas de la Mesa de Enlace, "el Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por momentos parcial, enviando funcionarios públicos a solidarizarse con los ocupantes".