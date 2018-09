Este lunes, falleció el dibujante Carlos Garaycochea, referente del humor gráfico argentino. Tenía 90 años. En la página de Facebook de su escuela confirmaron la triste noticia: "Día muy triste. Lamentamos informar que nuestro querido maestro y Director falleció esta madrugada".

El Vasco, como lo llamaban los que más lo conocían, fue colaborador, entre otras publicaciones, de Humor, Satiricón, Rico Tipo y El Gráfico.

En radio debutó en Municipal y fue parte de ciclos como Rapidísimo y La Gallina verde.

También se destacó en televisión. Allí trabajó en programas como La Tuerca, Los hijos de López, Buenas tardes, mucho gusto y Desayuno.

Dictaba clases de dibujo en su escuela, en Av. Santa Fe 1480. La sede estará cerrada por duelo hasta el miércoles.

Entre sus personajes más recordados se encuentran "Don Gregorio" y "Catalina".

Garaycochea había nacido en Casbas, una localidad bonaerense que pertenece al partido de Guaminí, el 1° de junio de 1928. Allí vivió hasta los dos años, cuando se mudó con su familia a Buenos Aires.

Tras cursar un año en el Colegio Nacional, se inscribió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de donde egresó en 1949 como profesor de dibujo y pintura.

Alguna vez, en una entrevista, Garaycochea comentó: “Entré a Bellas Artes porque siempre me interesó la plástica y al mundo del humor tal vez por timidez. Me ponía colorado si me preguntaban cualquier cosa. Un día llegó a mis manos el primer libro de Saul Steinberg y con él empecé a saber lo que son los silencios, la observación. El humor en serio, ¿no?”.