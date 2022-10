Un piloto de 57 años murió por las lesiones sufridas el caer la aeronave ultraliviana que había construido y que estaba probando, en cercanías al Aeroclub de Jesús María, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Córdoba, informaron ayer fuentes policiales.

El siniestro ocurrió el miércoles alrededor de las 19 y la Justicia investiga las causas por las que la avioneta se precipitó e impactó de lleno contra el suelo.

La víctima fue identificada como Daniel Rodríguez, quien era piloto desde hacía 30 años, y allegados dijeron que 'estaba muy entrenado' para realizar ese tipo de vuelos.

Tras el accidente, un servicio de emergencias llegó de inmediato al lugar y trasladó con vida al piloto, quien presentaba politraumatismo de cráneo, tórax y miembros inferiores. Al arribar al hospital Vicente Agüero sufrió un shock hipovolémico y luego los médicos constataron su muerte.

Interviene en el caso el Juzgado Federal N° 1, que investiga las hipótesis de una falla mecánica o algún problema de salud del hombre.

Marcelo Marchetti, amigo de la víctima y jefe de operaciones del aeródromo de Jesús María, sostuvo que 'era una aeronave experimental que la estaba fabricando Daniel. Estaba haciendo sus pruebas. En teoría no lo iba a volar porque no le avisó a nadie'. Marchetti afirmó a medios locales que la víctima 'no era ningún improvisado y entendía mucho de mecánica'. Reveló que el miércoles lo vio una hora antes del trágico accidente, pero nunca supo que iba a despegar. "Uno puede saber qué maniobra hizo, pero al no verlo no hay mucho para sacar conjeturas". Por último, contó que Rodríguez tenía otra aeronave, hacía seis años que estaba en el aeroclub de Jesús María.