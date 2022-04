Este lunes a primeras horas de la mañana nació Francisco Fernández Yáñez, el hijo del presidente, Alberto Fernández, y la primera dama, Fabiola Yáñez, según confirmó el propio mandatario nacional en su cuenta oficial de Intagram.

Yáñez dio a luz a su bebé a las 01.21 de la madrugada del lunes en el Sanatorio Otamendi, en la Ciudad de Buenos Aires, adonde había ingresado unas horas antes con contracciones de trabajo de parto.

“La señora Fabiola Yánez ingresó pasada la medianoche al Sanatorio Otamendi con contracciones de trabajo de parto sin progresión del mismo, por lo cual se efectuó una operación cesárea”, indicó el comunicado de la unidad médica presidencial.

Además, destacaron que “la evolución, tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria. Encontrándose ambos en perfecto estado de salud”.

“¡¡¡Nació Francisco!!! Con tu madre, Fabiola Yañez, estamos inmensamente felices. ¡¡¡Bienvenido a la vida!!!”, escribió el jefe de estado en la red social, donde compartió una foto con las huellas de los pies de su pequeño hijo, su nombre y la fecha y hora de su nacimiento.

Se espera que la Primera Dama permanezca al menos hasta el martes internada, para que luego continuar su recuperación en la Quinta de Olivos. El propio mandatario indicó la semana pasada que se tomaría los tres días de licencia correspondientes para los padres y luego retomará su agenda de responsabilidades laborales.

Los rumores sobre el embarazo de la Primera Dama se oficializaron el pasado 23 de septiembre de 2021, cuando el propio Gobierno confirmó la noticia. Días antes habían circulado algunas imágenes sugestivas en eventos públicos: “Se informa que la primera dama Fabiola Yáñez se encuentra cursando la décima semana de su embarazo (único). Su estado de salud es bueno y bajo estricto control médico. Desde la Unidad Médica Presidencial se brindará ante la opinión pública la información sobre la evolución del embarazo con el fin de comunicar con precisión”, se notificó en aquel momento.

El avance del embarazo de Fabiola Yáñez fue mantenido con una estricta reserva por parte del presidente y de la Primera Dama. La evolución del mismo resultó un misterio hasta las últimas dos semanas, cuando se confirmó el nombre del pequeño y cuando se brindó la fecha de la cesárea.

Asimismo, el 2 de abril Fabiola Yáñez brindó una entrevista con la Revista GENTE, donde dio más especificaciones sobre todo el proceso del embarazo y sobre su pasado con sus intentos de convertirse en madre.

Respecto al nombre de Francisco, la Primera Dama afirmó: “Es un nombre que siempre me gustó y además cuenta con un significado muy lindo: ´perteneciente al pueblo de los francos. Procede del latín ‘francus’, que significa ‘hombre libre’. Claro que a ello, además, hay que sumarle que tanto Alberto como yo admiramos al Papa Francisco”.

Además, la Primera Dama brindó detalles sobre su vida íntima y sobre dos embarazos que perdió de manera natural, lo que la llevaron a probar otras alternativas: “Allí decidimos acudir a un tratamiento de fertilización in vitro. Por suerte el primer intento fue exitoso. Cuando supe que finalmente estaba esperando mi primer hijo, me ilusioné mucho”, se sinceró en la entrevista.

Además, aseguró que en un futuro cercano contempló la posibilidad de adoptar a un niño o a una niña “y que puedan criarse juntos con el que llega”.

A su vez, Yáñez también dio certezas sobre los momentos más difíciles que le tocó atravesar durante el transcurso de su embarazo. En especial se detuvo en el momento que salieron a la luz las fotos y los videos del 14 de julio de 2020, cuando en plena cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus, ella junto a Alberto Fernández y amigos íntimos de la pareja celebraron su cumpleaños 39 en la Quinta de Olivos.

“Ésta es la primera oportunidad que se me presenta para hacerlo, debo transmitirle a todos los argentinos y argentinas mi sincero pedido de disculpas y, por supuesto, mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, por lo ocurrido (...) De todas maneras pedir disculpas, para mi persona no era suficiente en ese momento, al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día”, afirmó.

La Primera Dama describió los difíciles momentos que tuvo que atravesar durante los 8 meses de embarazo: “Recibí muchos ataques, con mucha saña y violencia. Transcurrí tres meses anímicamente mal, pero este hijo me dio las fuerzas y la valentía para levantarme y seguir adelante todos los días, realizando las tareas que he hecho hasta el día de hoy”.

Y también reveló sus expectativas respecto a la aparición de Francisco en su vida: “Quiero que conozca y sea consciente de las muchas realidades que coexisten en este mundo, y se forme con valores”.