Si bien el lunes el gobierno Nacional confirmó que no habría restricciones durante Semana Santa, las nuevas medidas para contener la segunda ola de contagios de coronavirus en el país, llegarían después de Pascua. Según anticipó Matías Lammens, se implementarían mayores restricciones a los vuelos después del domingo. “Vamos a pedir que se refuerce el control”, señaló el funcionario en diálogo con La Red. Sin embargo, señaló que no cree que “el problema” sea el turismo.

En esa línea, fuentes cercanas al ministro de Turismo y Deportes de la Nación confirmaron a TN.com.ar que un informe de infectólogos, que ya está en manos de las autoridades, pone el foco en las restricciones de los vuelos al y desde el exterior como una de de las medidas fundamentales.

La principal preocupación de las autoridades se enfoca en las cepas extranjeras, como una de las brasileñas, la de Manaos, que ya circulan en la Argentina, y que poseen un mayor nivel de contagiosidad.

“Es una determinación que seguramente se tomará en los próximos días. Ayer (por el lunes) nos decían algunos de los infectólogos que tal vez habría que restringir más los vuelos desde otros países”, señaló Lammens. Como me decía una de las especialistas, lo que hay que hacer es que demoren lo más posible en entrar las variante nuevas, ralentizar la llegada”, agregó en declaraciones radiales.

En esa línea, el ministro se explayó en las recomendaciones que remarca el equipo de expertos que asesora al Gobierno. “Su mensaje fue bastante unánime, dijeron que lo primero que se buscó, al inicio de la pandemia, fue ganar tiempo para que ningún argentino muriera por falta de oxígeno y se logró. Ahora hay que lograr achatar la curva para avanzar con la vacunación”, remarcó.

El funcionario defendió además la decisión de no limitar la circulación ni tomar medidas más fuertes durante la Semana Santa. “Si se considera eventualmente que hay un riesgo mayor, se tomará otro tipo de decisión, pero hoy nos dicen los especialistas que están dadas las condiciones para no imponer otras restricciones”, dijo Lammens. “Claramente el problema no es el turismo”, sostuvo.

“Creo que va a haber buenos números, buena ocupación, pero no como en otras Semanas Santas, como en 2019. Va a haber mucho transporte en autos particulares, lo que minimiza el riesgo y se mantiene una especie de burbuja”, consideró con respecto al movimiento que esperan.

En ese sentido, señaló que desde su cartera hicieron hincapié en el refuerzo y estricto cumplimiento de los protocolos para prevenir contagios de COVID-19. “Lo que nos dicen los expertos es que hay que convivir con el virus. Cuando hay un cumplimiento estricto de los protocolos se puede vivir y convivir, sin cerrar industrias ni comercios”, argumentó. “Vamos a pedir que se refuerce el control. Evitar la propagación tiene que ver con ser muy estrictos con los protocolos. Tenemos un antecedente que es que 13 millones de argentinos viajaron por el país y los casos no subieron”, apuntó el ministro.

“Estamos dentro de los 20 países que mas vacunas recibieron, eso hay que destacar. No estamos tan lejos de terminar el primer gran objetivo, que es inmunizar a la población de mayor riesgo”, cerró.